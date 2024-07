13 Wohlfühlspiele, die so entspannt wie Stardew Valley sind

© Verwachsene Stadtkulissen prägen das Bild von Cloud Gardens. (Bildquelle: Noio) 2 / 14

Würdet ihr den Landschaftsgärtner von The Last of Us spielen, sähe das Ergebnis eurer Arbeit wohl so aus wie das entspannende Spiel Cloud Gardens, nur ohne die stressigen Infizierten. Darin müsst ihr nichts weiter tun, als ausrangierte Gegenstände und Pflanzen in einer verfallenen Kulisse zu platzieren.

Um ein Level zu beenden, müssen zwar bestimmte Bedingungen erfüllt sein, doch der Weg dahin steht eurer Kreativität frei. Die schicke Pixeloptik und simplen Bedienoberflächen laden perfekt zum Abschalten ein. Das Wohlfühlspiel gibt es sowohl für den PC als auch für Xbox und Switch.