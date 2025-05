Vorsicht in Microsoft Outlook: Davor müsst ihr euch jetzt in Acht nehmen

Nutzer von Microsoft Outlook müssen aktuell besonders vorsichtig sein – Betrüger haben eine Welle von Angriffen gestartet, die es auf eure persönlichen Daten abgesehen haben. Auf einen Trick dürft ihr dabei auf keinen Fall hereinfallen.

Microsoft Outlook: Betrüger starten Phishing-Attacke

Die Verbraucherzentrale warnt vor einer neuen Betrugsmasche, die Nutzer des E-Mail-Programms Microsoft Outlook ins Visier nimmt. Aktuell häufen sich E-Mails, in denen User dringlich zum Ändern ihres Passworts aufgerufen werden. Tatsächlich steckt dahinter jedoch der Versuch, Zugriff auf persönliche Daten sowie Zugangsinformationen zu erhalten.

Die Phishing-E-Mails werden mit dem folgenden Betreff verschickt: „AKTION ERFORDERLICH – Ihr Outlook-E-Mail-Passwort läuft heute ab“

In der E-Mail werden Nutzer mit zwei Buttons konfrontiert: „Behalten sie das gleiche Passwort“ und „Passwort ändern“. Beide Buttons haben jedoch nur zum Ziel, dass ihr auf der Folgeseite persönliche Informationen eingebt, die daraufhin gestohlen werden können.

Wenn Nutzer diese E-Mail in ihrem Microsoft-Outlook-Konto erhalten haben, sollten sie sie am besten zur Sicherheit ungeöffnet löschen oder in den Spam-Ordner verschieben. (Quelle: Verbraucherzentrale)

Phishing-Versuche zielen auf eure Daten ab

Kriminelle versuchen euch mit Phishing-Mails dieser Art dazu zu bewegen, Informationen preiszugeben, mit denen sie dann beispielsweise Identitätsdiebstahl begehen können.

Es gibt verschiedene Aspekte, auf die ihr achten könnt, damit Phishing-Versuche keinen Erfolg bei euch haben. Einerseits solltet ihr stets darauf achten, von wem die E-Mail stammt, ob die Adresse dahinter vertrauenswürdig oder verdächtig ist. Ebenso solltet ihr die Optik der E-Mail überprüfen – neben Rechtschreibfehlern könnte auch ein unseriöser Look bereits auf eine Fake-E-Mail hinweisen.

Schlussendlich solltet ihr auch den Inhalt kurz überdenken, bevor ihr klickt. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass ein riesiges Unternehmen wie Microsoft euch aus dem Nichts eine derart kurze Frist setzt, bei der euch das Abschalten eures Accounts droht.