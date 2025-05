Unbekannte Anrufe: Wer hat die Vorwahl 0211?

Ein Anruf mit der Vorwahl 0211 kommt aus dem Westen Deutschlands. Ob die Nummer seriös ist? Wir erklären, warum manchmal Betrüger dahinterstecken.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Vorwahl 0211: Keine Länder-, sondern Stadtvorwahl

Wenn ihr nicht gerade in Düsseldorf oder Umgebung wohnt oder dort Verwandtschaft habt, könnte euch die Vorwahl 0211 unbekannt vorkommen. Euch versucht jemand aus einer Ortschaft oder einem Stadtteil des Gemeindegebiets Düsseldorf zu erreichen. Das könnte ein Hotel sein, das ihr gebucht habt, eventuell sitzt aber auch eure Versicherung oder ein anderes für euch relevantes Institut in dieser Ecke Deutschlands. Vielleicht hat sich aber auch nur jemand verwählt.

Anzeige

Nicht alle Anrufe sind seriös. Kennt ihr die typischen Betrugsmaschen?



Telefonbetrug: Diese Maschen sollte man kennen Abonniere uns

auf YouTube

Seriöse Anrufe oder Betrug?

Für gewöhnlich verwenden also Menschen, die in und um die Landeshauptstadt von NRW angesiedelt sind, die Vorwahl im Festnetz. Lediglich Angermund und Hilden unterscheiden sich vom Restgebiet mit den Vorwahlen 0203 und 02103.

Anzeige

Wer sich nun in Sicherheit wiegt, sollte die Warnung des Verbraucherschutzes kennen. Denn der warnt explizit vor der Nummer 0211-95588411, bei der sich Betrüger als Verbraucherschützer ausgeben. Dabei rufen Kriminelle nicht einmal aus Düsseldorf an, sondern nutzen das sogenannte Call-ID-Spoofing aus dem Ausland, um euch einen seriösen Anruf zu suggerieren.

Angeblich hättet ihr an einem kostenpflichtigen Gewinnspiel teilgenommen und nicht rechtzeitig gekündigt, um die Kosten zu umgehen. Die angebliche Verbraucherzentrale Düsseldorf will euch nun helfen, da wieder herauszukommen und braucht dafür jede Menge persönliche Daten von euch. Alternativ will sie euch ein kostengünstigeres Angebot machen. Am besten legt ihr einfach auf und blockiert die Nummer.

Die richtige Reaktion auf Betrugsanrufe

Keine Verbraucherzentrale wird unangekündigt bei euch anrufen und nach Daten wie IBAN, Passwörtern oder eurer Adresse fragen. Auch verlangt niemand Seriöses am Telefon Geld oder irgendwelche Gebühren, die ihr am besten noch so schnell wie möglich begleichen müsst. Denn auch Druck und die Drohung von horrenden Strafen gehören zur Betrugsmasche dazu, und lassen Menschen gerne hastig und unüberlegt Informationen an Fremde herausgeben.

Anzeige

Auch steht die Verbraucherzentrale nicht einfach vor eurer Tür, wie die Verbraucherzentrale Düsseldorf selbst klarstellt. In dem Fall habt ihr das gute Recht, der Person einfach die Tür vor der Nase zuzumachen.