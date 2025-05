WhatsApp-Nachricht von 060-Vorwahl? Vorsicht, es droht Gefahr!

Bei WhatsApp kann man nicht nur mit Freunden und Bekannten in Kontakt bleiben, sondern auch mit Unbekannten schreiben oder telefonieren. Manchmal bekommt man plötzlich Nachrichten von einer Nummer mit der Vorwahl 0060 (+60). Welches Land nutzt diese Vorwahl und was könnte dahinter stecken?

Vorwahl 0060 (+60) meldet sich bei WhatsApp? Das steckt dahinter

Die Vorwahl 0060 oder +60 stammt aus Malaysia. In den letzten Monaten bekommen WhatsApp-Nutzer ständig Nachrichten von Unbekannten mit internationalen Vorwahlen. So sind auch Kontaktversuche mit Nummern, die mit 0060 beginnen, keine Seltenheit. Was soll das?

Oft erhält man lediglich eine Nachricht mit einem kurzen Text wie „Hi“ oder „Können wir sprechen“.

Teilweise werden auch dubiose Job-Angebote mit solchen Nummern versendet.

Neben Nachrichten erhalten WhatsApp-Nutzer auch Anrufe mit den Vorwahlen. Dabei wird oft nur kurz angeklingelt.

Kennt ihr niemanden, der aus Malaysia kommt oder sich dort gerade aufhält, solltet ihr solche Nachrichten mit der Vorwahl 0060 ignorieren. Es steckt meist nichts Gutes dahinter und solche Kontakte können euch schaden.

Nicht immer stecken Betrüger hinter WhatsApp-Nachrichten aus dem Ausland. Hier hat sich lediglich ein Tour-Anbieter vertan, mit dem ich im Herbst 2024 tatsächlich zu tun hatte. (© Screenshot GIGA)

WhatsApp-Nachricht aus Malaysia? Nicht immer ist das gefährlich Grundsätzlich sollte man vorsichtig sein, wenn man aus dem Ausland per WhatsApp kontaktiert wird. Solange man niemanden aus dem entsprechenden Land kennt, kann man solche Nachrichten ignorieren und löschen. Es kann sich aber natürlich auch um harmlose Mitteilungen handeln. Ich habe schließlich einen zunächst seltsamen Text erhalten, wo sich jemand nach einer Abholzeit und einem -ort für den nächsten Tag erkundigen wollte. Dahinter steckte aber lediglich ein Tour-Anbieter, der meine Nummer noch von meinem letzten Malaysia-Urlaub gespeichert hatte. Das war kein Betrugsversuch, sondern lediglich ein Versehen. Martin Maciej

Vorwahl +60 aus Malaysia schreibt oder ruft an: Wie sollte man handeln?

Betrüger aus dem Ausland versuchen immer wieder, per WhatsApp mit Nutzern aus aller Welt Kontakt aufzunehmen. Dabei gibt es verschiedene Maschen:

Manchmal wird man dazu verleitet, auf solche Nummern zurückzurufen.

zurückzurufen. Am anderen Ende der Leitung können dann Betrüger sitzen, die darauf warten, dass ihr „Ja“ sagt. Diese Aussage kann herausgeschnitten und in eine Zustimmung für einen Fake-Vertrag eingefügt werden.

Teilweise werden auch gefälschte Gewinnspiele oder Ähnliches mit ausländischen Nummern versprochen, die euch am Ende in einer teuren Abo-Falle landen lassen könnten.

Weitere Betrugsversuche sehen es darauf ab, persönliche Daten wie E-Mail-Adressen und Kontonummern zu stehlen.

Es können auch „Ping Calls“ provoziert werden. Durch solche Rückrufe können teure Gebühren anfallen.

Auch bei normalen Textnachrichten lauern Gefahren. Betrüger können euch zum Beispiel in Jobs locken, bei denen ihr im Schneeballprinzip Geld verliert oder zwielichtige Überweisungen durchführen müsst. Dabei werden euch Gewinne versprochen, die ihr nicht erhaltet. „Romance Scamming“, bei denen man einen Fake-Traumpartner präsentiert bekommt, sind bei WhatsApp-Nachrichten mit internationalen Telefonnummern ebenfalls üblich. Lasst euch nicht von der Neugier überrennen und ignoriert einfach jegliche Nachrichten und Anrufe von Nutzern mit ausländischen Vorwahlen. In den WhatsApp-Einstellungen könnt ihr die Kontaktaufnahme von Unbekannten auch komplett verhindern. Das geht so.