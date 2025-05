Scammer sind chancenlos: Android schützt euch vor Betrug am Handy

Google hat neue Schutzfunktionen für Android angekündigt. Nutzer sollen noch besser vor Betrugsversuchen, Phishing und Gerätediebstahl geschützt werden – und das ganz automatisch ohne zusätzliche Apps.

Android: Neuer Schutz vor Telefonbetrug

Telefonbetrug ist ein riesiges Problem. Das weiß auch Google als Anbieter des weltweit meistgenutzten Handy-Betriebssystems. Deswegen hat der Konzern jetzt neue Schutzfunktionen angekündigt, die während Telefonaten und beim Empfang von SMS greifen sollen.

Künftig verhindert Android, dass während eines Anrufs „gefährliche Aktionen“ ausgelöst werden, etwa das Deaktivieren des Schutzsystems Google Play Protect oder das Installieren „unsicherer“ Apps. Besonders im Visier stehen dabei laut Google Anrufe von unbekannten Nummern.

Wer zudem während eines Telefongesprächs den Bildschirm teilt, sieht automatisch eine Warnung, wenn dadurch sensible Informationen preisgegeben werden könnten.

Eine weitere neue Android-Schutzfunktion startet zunächst nur in Großbritannien. Dort verbessert Google die Sicherheit im Zusammenhang mit Online-Banking-Apps, wenn Nutzer während eines Telefonats versuchen, auf ihre Bankkonten zuzugreifen. Sollte der Test mit Revolut und anderen Banken erfolgreich verlaufen, könnte die Funktion später weltweit eingeführt werden.

Android: Mehr Schutz vor SMS-Scams

Auch bei Textnachrichten will Google seine Nutzer besser schützen. So hat der Konzern seine KI-gestützte Erkennung von Betrugsnachrichten in Google Messages erweitert. Sie soll nun auch andere gefährliche Inhalte wie Krypto-Betrug oder falsche Gewinnspiele erkennen. Laut Google erfolgen alle Analysen direkt auf dem Gerät, sodass private Konversationen nicht an Google-Server gesendet werden.

Zusätzlich baut Android den Schutz bei Handy-Diebstählen aus. Mit Android 16 soll es demnach schwieriger werden, gestohlene Geräte unbefugt zurückzusetzen oder Einmalkennwörter vom Sperrbildschirm auszulesen. Der Schutz durch Remote Lock und neue Identitätsprüfungen soll zudem sicherstellen, dass die Geräte für Diebe langfristig unbrauchbar bleiben.

