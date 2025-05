PayPal überrascht mit Frühstart – iPhone-Nutzer profitieren besonders

PayPal hebelt Apple Pay aus – aber nur, wenn ihr diese Funktion schon freigeschaltet bekommt.

Ausgewählte iPhone-Nutzer können schon jetzt kontaktlos mit PayPal zahlen

Eigentlich wollte PayPal seine neue Funktion für das kontaktlose Bezahlen mit iPhones und Android-Smartphones erst im Sommer bereitstellen. Nun gibt es jedoch Berichte, denen zufolge vereinzelt ausgewählte Kundinnen und Kunden das Feature bereits jetzt in der PayPal-App nutzen können (Quelle: iphone-ticker.de).

Besonders iPhone-Nutzer profitieren von der neuen Funktion: Sie können erstmals ohne Apple Pay kontaktlos in Ladengeschäften bezahlen und somit auf Bargeld verzichten. Dafür muss die PayPal-App auf die NFC-Schnittstelle des iPhones zugreifen. In der App wird eine virtuelle Debit-Mastercard hinterlegt. Um beim Bezahlvorgang bequem darauf zugreifen zu können, lässt sich die PayPal-App als Standard-Anwendung für kontaktlose Zahlungen festlegen. Drückt man dann die Seitentaste am iPhone doppelt, öffnet sich nicht Apples Wallet-App, sondern das PayPal-Pendant.

An der Kasse zahlt man genauso bequem wie mit Apple Pay: Virtuelle Karte wie beschrieben öffnen oder alternativ die PayPal-App manuell starten – die Freigabe erfolgt per Face ID. Anschließend wird das iPhone ans Kassenterminal gehalten – fertig.

Doch woher stammt das Geld für den Bezahlvorgang? Die virtuelle Mastercard von PayPal greift auf vorhandenes Guthaben zurück oder bucht den Betrag direkt vom hinterlegten Bankkonto ab. Alternativ kann man auch eine andere Kreditkarte verknüpfen. Das ist besonders nützlich, wenn man mit Karten kontaktlos über das iPhone zahlen möchte, die bisher nicht mit Apple Pay kompatibel sind – bestes Beispiel: die Visa Card von Amazon.

Android-Smartphones bleiben nicht außen vor

Auch Android-Nutzer können jetzt mittels NFC-Schnittstelle direkt mit der PayPal-App kontaktlos zahlen. Der Umweg über Google Pay entfällt, wird aber weiterhin unterstützt. Eine Option, die iPhone-Nutzer bisher nicht hatten – denn eine Apple-Pay-Integration für PayPal gibt es nicht. Mit dem neuen Feature der PayPal-App ist diese aber auch nicht mehr notwendig.