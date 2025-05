Keine Ahnung, worauf ihr im Restaurant Hunger habt? Sogar dabei kann Google Maps helfen

Google Maps zeigt nicht nur, wo es gutes Essen gibt – sondern auch, welche Gerichte dort besonders beliebt sind. So nutzt ihr die Funktion.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

So hilft euch Google Maps beim Restaurantbesuch

Wenn ihr nicht wisst, was ihr bestellen sollt, kann der Restaurantbesuch zu einer kleinen Herausforderung werden. Vielleicht hören sich einfach zu viele Gerichte gut an, sodass es euch schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen. Der Griff zum Handy kann euch weiterhelfen. Denn in Google Maps gibt es die Funktion „Beliebte Gerichte“ oder „Highlights“.



Anzeige

Die Inhalte für diese Kategorien stammen aus den Rezensionen, die andere Nutzer abgegeben haben. Zu sehen sind Bilder der Gerichte, aber auch Textanmerkungen. Diese werden in Google Maps strukturiert dargestellt. So könnt ihr auf einen Blick alle Rezensionen lesen, die zu dem entsprechenden Gericht verfasst wurden.

In diesem Video zeigen wir euch eine Funktion von Google Maps, mit der ihr Städte auf eine neue Art erkunden könnt:



Google Maps: Neue immersive Ansicht vorgestellt

So findet ihr beliebte Gerichte in der Google-Maps-App

Wählt in der Google-Maps-App einfach das Restaurant oder Café aus und scrollt dann bis zur Überschrift „Speisekarte und Highlights“. In dieser Kategorie könnt ihr auch nach links und rechts wischen, um durch die empfohlenen Gerichte zu swipen.

Anzeige

Wenn ihr euch nicht nur die Highlights anschauen wollt, könnt ihr durch die gesamte Speisekarte scrollen, sofern der Restaurantbetreiber sie eingestellt hat. Dann habt ihr die Möglichkeit, auf jedes einzelne Gericht zu klicken und Fotos aufzurufen.

Anzeige

Wenn der Restaurantbetreiber seine Speisekarte in Google Maps hinterlegt hat, könnt ihr alle Gerichte einzeln aufrufen (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Das ist bei der Nutzung von Google Maps am Computer wichtig

Wenn ihr Google Maps in der Desktop-Version eures Computers nutzt, ist die Vorgehensweise etwas anders. Dort findet ihr unter der Überschrift „Fotos und Video“ Inhalte zu den einzelnen Gerichten. Dann müsst ihr nach rechts scrollen. In der Regel sind Fotos der Speisekarte und Fotos, die die Atmosphäre zeigen, als erste Kategorien zu finden.

Ein weiterer Unterschied in der Browser-Version ist, dass ihr lediglich die Fotos seht, jedoch nicht die Rezensionen der Nutzer. Somit erhaltet ihr nicht den vollständigen Eindruck der Gerichte.

Einen ähnlichen Service gibt es nicht bei Apple Maps. Bei der Anwendung für iOS-Geräte stammen die Rezensionen von Plattformen wie Tripadvisor.