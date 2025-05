Wer diese praktische Funktion von Google Maps nutzt, muss (fast) nie wieder warten

Google Maps hat viele spannende, alltagserleichternde Funktionen. Eine besonders praktische erspart euch im besten Fall so Einiges an Wartezeit beim Einkaufen.

Zeit sparen beim Einkaufen: So hilft euch Google Maps dabei

Möglicherweise wollt ihr eure Mittagspause an bestimmten Tagen anders verplanen, um eure Freizeit effizienter nutzen zu können. Dabei kann euch Google Maps dank einer einfachen, aber wirklich praktischen Funktion behilflich sein.

Wollt ihr nämlich ein bestimmtes Geschäft zu einer speziellen Zeit aufsuchen, zeigt euch Google Maps die stärksten Stoßzeiten an. Weitere Funktionen von Google Maps können ebenfalls für euch praktisch sein, wenn ihr gerne vorausplant.

Wenn ihr euch die näheren Details eines Geschäfts anschaut, zeigt euch Google Maps die Stoßzeiten an. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Wir zeigen euch diese Funktion anhand eines Beispiels. In eurer Pause wollt ihr ein Buch in der Buchhandlung bei euch um die Ecke abholen. Wenn ihr das Geschäft via Google Maps sucht, erscheint ein Pop-Up-Fenster mit weiteren Informationen. Scrollt nach unten und schaut euch die Stoßzeiten zu bestimmten Tagen an. Damit könnt ihr planen, wann ihr am besten selbst zum Ort geht.

Mit Google Maps die Stoßzeiten aller Tage und zu bestimmten Uhrzeiten prüfen

In unserem Beispiel ist mittwochs vor allem zur Mittags- und Nachmittagszeit mit einer erhöhten Frequenz an Kundschaft zu rechnen. Schafft ihr es also, kurz vor zwölf Uhr die Buchhandlung zu besuchen, dürftet ihr deutlich schneller euer Buch in Händen halten, als wenn ihr erst nach zwölf den Laden betretet.

Nehmt euch im Vorfeld im besten Fall also ein wenig Zeit und überprüft mit Google Maps die voraussichtlichen Stoßzeiten. Dadurch lässt sich eine Menge Zeit sparen und ihr verkürzt zusätzlich eure Wartezeiten in den Geschäften. Vor allem dann, wenn euer Zeitplan eng getaktet ist, kann das für Erleichterung sorgen. Achtet zusätzlich aber auf Fake-Bewertungen, damit ihr am Ende auch wirklich Zeit spart.