Perfekt für die Großstadt: Auf diese Funktion von Google Maps wollt ihr nicht mehr verzichten

Mal ist die Bahn beinahe menschenleer, mal quillt sie fast über. Mithilfe von Google Maps drohen euch diese Überraschungen nicht mehr.

Auslastung der Bahnen mit Google Maps erfahren

Manchmal erscheint die Auslastung von öffentlichen Verkehrsmitteln nicht logisch. Auf anderen Strecken hat man als regelmäßiger Nutzer ein Gefühl dafür, weil man die Verbindungen und Anschlüsse kennt, die die Bahnen mit Reisenden füllen. Google Maps hilft euch dabei, wie ihr immer einen Überblick über die aktuelle Auslastung eurer Verbindung habt und böse Überraschungen der Vergangenheit angehören.

So geht ihr vor – Schritt-für-Schritt-Erklärung

Nehmen wir an, ihr wollt mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Buchholz in der Nähe von Hamburg in den Hamburger Stadtteil Alsterdorf fahren. Zunächst müsst ihr die Strecke bei Google Maps eingeben und einstellen, dass ihr die Strecke mit dem ÖPNV nutzen wollt.

In unserem Fall nutzen wir den ÖPNV. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Dazu wählt ihr das Symbol mit dem Zug, dieses steht für Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ihr könnt eure Abfahrtszeit und weitere Einstellungen ganz einfach in den grauen Kästen auswählen.

Habt ihr nun eure Verbindung ausgesucht, wird euch die Auslastung der Verkehrsmittel angezeigt, die ihr auf der Strecke nutzen werdet. Auch wie voll eure Umsteigebahnhöfe sind, erfahrt ihr über diese Funktion. Am Samstagmorgen scheint ein relativ entspanntes Reisen möglich:

Die Anzeige hilft bei der Planung eurer Reisen. (© Screenshot GIGA / Google Maps)

Hinweise können durch euch gegeben werden

Wenn die Auslastungsanzeige einmal doch nicht stimmen sollte, könnt ihr sie ganz einfach in der App ändern. Tippt die Auslastung an und ihr bekommt eine Auswahl an verschiedenen Auslastungen, aus denen ihr die passende wählt. Damit helft ihr auch anderen Fahrgästen.

Ihr könnt zudem Informationen über die Barrierefreiheit, die Sicherheitssysteme in der Bahn und sogar über die Temperatur in eurem Verkehrsmittel geben. Am Ende der Fahrt kommt oft die Frage, wie sehr die angegebenen Informationen gestimmt haben.

Praktisch: Benachrichtigungen, wann der Umstieg folgt

Wenn ihr die Strecke ausgewählt habt, bekommt ihr Informationen über die Pünktlichkeit der Züge und wann euer nächster Umstieg folgt. Dass ihr den Bahnhof verpasst, weil ihr so in euer Buch oder euren Podcast vertieft gewesen seid, gehört damit also der Vergangenheit an.

