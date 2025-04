Pixel Watch 3: Google hat endlich einen der größten Nachteile beseitigt

Google hat die Pixel Watch 3 im August 2024 offiziell vorgestellt und kurze Zeit später auf den Markt gebracht. Seitdem trage ich das größere 45-mm-Modell und habe kürzlich bemerkt, dass einer der größten Nachteile durch ein Software-Update aus der Welt geschafft wurde.

Google Pixel Watch 3: Akku-Problem gelöst

Als ich die Pixel Watch 3 getestet habe, hatte ich das Problem beschrieben. Die Akkulaufzeit der Smartwatch ist an sich ganz gut. Mir ist nur ein unnötig hoher Verbrauch der Google-Uhr aufgefallen, wenn ich sie nicht trage. Lege ich die Uhr am Abend ab und es wird eine Restlaufzeit von 70 Prozent angezeigt, dann ist der Akku am Morgen bei nur noch 30 oder 40 Prozent – obwohl nichts passiert ist.

Deshalb lege ich die Uhr über Nacht meist auf die Ladestation, obwohl der Akku eigentlich für einen weiteren Tag ausreichen würde. Mit dem Update auf Wear OS 5.1, das irgendwann in letzter Zeit nachts automatisch auf der Pixel Watch 3 installiert wurde, ist das Problem plötzlich Geschichte.

Dass die Uhr nachts nicht mehr ohne Grund leer gesaugt wird, habe ich auch nur durch Zufall entdeckt. Ich war einfach zu faul, sie auf das Ladegerät im Büro zu legen und habe sie im Bad liegen lassen. Am nächsten Tag habe ich mich gewundert – der Akku hat nur 5 Prozent verloren.

Erst dachte ich an einen Fehler und habe das in den letzten Wochen mehrfach ausprobiert. Tatsächlich wird der Akku der Pixel Watch 3 nach einem der letzten Updates nicht mehr so leer gesaugt. Maximal 10 Prozent waren über Nacht weg.

Endlich zwei bis drei Tage Laufzeit

Bei mir verbraucht die Pixel Watch 3 mit 45 mm am Tag so 20 bis 25 Prozent. Über Nacht gehen dann noch einmal bis zu 10 Prozent drauf. Treibe ich Sport, dann ist es etwas mehr. Während ich die Uhr bisher jede Nacht geladen habe, muss ich das jetzt nur noch alle zwei – teilweise nur alle drei Tage machen.

So hätte es eigentlich von Beginn sein müssen. Damit ist die Pixel Watch 3 für mich gleich viel besser geworden. Da der Preis jetzt auch gefallen ist, könnte die Google-Uhr vielleicht auch etwas für euch sein.

Im Video stellen wir euch die Google Pixel Watch 3 vor:

