Trump-Effekt: Deutsche wollen weg von WhatsApp, Google & Co.

Jeder vierte Bundesbürger will sich von großen US-Plattformen wie WhatsApp, Google oder Microsoft abwenden. Besonders stark wirkt sich das Misstrauen gegenüber dem Einfluss von Donald Trump auf die US-Datenschutzgesetze aus.

Deutsche wollen sich von US-Diensten abwenden

Laut einer repräsentativen Umfrage haben derzeit ganze 65 Prozent der Deutschen „Bedenken“ oder „teilweise Bedenken“, wenn es darum geht, persönliche E-Mails oder Cloud-Daten bei US-Anbietern zu speichern. Hauptgrund dafür ist die politische Unsicherheit unter Donald Trump. Besorgniserregend ist für viele die Vorstellung, dass US-Firmen persönliche Informationen für Zwecke nutzen könnten, denen die Nutzer niemals zugestimmt haben.

Konkret denken 19 Prozent der Befragten über einen Wechsel zu europäischen Alternativen nach. Weitere 5 Prozent gaben an, diesen Schritt bereits vollzogen zu haben. 38 Prozent halten die Datenschutzgesetze in Europa für deutlich vertrauenswürdiger als in den USA.

Für 30 Prozent ist der Wechsel auch ein bewusster Protestakt gegen politische Entwicklungen. Das generelle Misstrauen gegenüber US-Unternehmen in Sachen Datenschutz liegt bei 26 Prozent – ein deutlicher Beleg für die wachsende Skepsis.

Besonders häufig denken die Nutzer darüber nach, den eigenen E-Mail-Dienst zu wechseln: 22 Prozent erwägen einen Umzug weg von Gmail. Auch bei Wetter-Apps, die oft umfangreiche Standortdaten sammeln, denken 20 Prozent über einen Wechsel nach.

Europäische Alternativen zu Cloud-Speichern sowie Suchmaschinen finden bei jeweils 19 Prozent der Befragten Anklang. Bei komplexeren Diensten wie Office-Software oder KI-Tools sind die Nutzer jedoch deutlich zurückhaltender – hier liegt die Wechselbereitschaft bei lediglich 12 Prozent (Quelle: web.de).

EU-Alternativen gibt es nicht immer

Der Wunsch nach mehr Datenschutz und Unabhängigkeit von US-Konzernen wächst in Deutschland spürbar. Wer ernsthaft über einen Wechsel nachdenkt, findet inzwischen zumindest in Bereichen wie E-Mail, Cloud und Suche starke europäische Alternativen. Bei Office-Software oder KI-Diensten fehlt es noch an gleichwertigen Optionen.

Bei Suchmaschinen lohnt sich ein Blick auf Ecosia:

