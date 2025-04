Google verändert die Suche: Das steckt hinter dem neuen Symbol

Google geht den nächsten Schritt in Richtung KI-Integration: Auf Android ersetzt ein neues KI-Symbol in der Suchleiste bestehende Funktionen wie Sprachsuche und Google Lens.

Google-KI direkt im Suchfeld

Google hat experimentell damit begonnen, die Android-Suchleiste optisch und funktional umzugestalten. Statt der bekannten Icons für Sprachsuche und Lens erscheint nun ein zentraler „AI Mode“-Knopf. Wer darauf tippt, wird nicht mehr zur klassischen Google-Suche weitergeleitet, sondern startet direkt eine Konversation mit Googles generativem KI-Modell.

Der neue Knopf ermöglicht KI-gesteuerte Eingaben per Text, Sprache oder Bild. Dabei ersetzt er nicht nur gewohnte Bedienelemente, sondern verändert auch die Art und Weise, wie Nutzer insgesamt mit Google interagieren. Der aufgebohrte „AI Mode“ ist bislang allerdings nur Teil der Google Search Labs und steht derzeit nur registrierten Testnutzern in den USA zur Verfügung.

Die Gemini-KI direkt im Android-Suchfeld. (© 9to5Google)

Nutzer können mit Gemini komplexe Aufgaben lösen, etwa bei Vergleichen, Schritt-für-Schritt-Erklärungen oder offenen Fragen. Die neue Oberfläche ermöglicht auch das Hochladen von Bildern aus der Galerie, um visuelle Suchen durchzuführen.

Das bunte Schnellzugriffs-Karussell mit Lens und Co. ist in der Testversion bereits verschwunden. Google spricht in der Ankündigung bei Twitter/X davon, dass die KI multimodale Inhalte bestens versteht und so flexibler auf Nutzereingaben reagiert.

Gemini statt Google-Suche

Mit der Integration von Gemini in das Suchfeld ändert Google die grundsätzliche Bedienlogik seiner Suche. Statt der gezielten Eingabe von Begriffen rückt der Dialog mit der KI in den Mittelpunkt. Für Nutzer bedeutet das: Wer sich auf längere, komplexere Fragen einlässt oder bildbasierte Informationen sucht, erhält künftig möglicherweise kontextreichere Antworten.

Ob sich dieser Ansatz langfristig durchsetzt, hängt davon ab, wie nützlich und intuitiv die neue Suche im Alltag ist. In jedem Fall zeigt sich, dass Google den klassischen Suchbegriff schrittweise durch eine dialogorientierte Interaktion ersetzen will.

Für Google hat mit Gemini eine neue Ära begonnen:

Google: Willkommen in der Gemini-Ära

