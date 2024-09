ChatGPT-Login: So könnt ihr euch bei dem KI-Chatbot anmelden

Mit ChatGPT könnt ihr über nahezu jedes Thema sprechen und Unterstützung für den Alltag erhalten. Der Bot beantwortet Fragen, schlägt Rezepte vor und vieles mehr. Um diese KI nutzen zu können, müsst ihr euch zunächst bei ChatGPT einloggen.

Ohne Anmeldung kann man nicht auf den Online-Dienst zugreifen. Der Login ist mit einer gültigen E-Mail-Adressse sowie einem Passwort möglich. Ein Abonnement wird nicht benötigt, denn ChatGPT ist komplett kostenlos.

So meldet ihr euch bei ChatGPT an:

Alternativ könnt ihr auch ein Microsoft-Konto oder einen Google-Account für den Login bei ChatGPT nutzen. Die Seite für den ChatGPT-Login ruft ihr auch auf, wenn ihr den AI-Chatbot auf dem Smartphone nutzen wollt. Eine eigene App gibt es für den Dienst nicht.

In den App-Stores tummeln sich zwar einige Vertreter mit entsprechenden Bezeichnungen, diese sind aber nicht offiziell. Häufig wird hier Geld für die eigentlich kostenlosen Funktionen verlangt.

Hinweis: Manchmal funktioniert der Login nicht und es erscheint die Meldung „ChatGPT is at capacity right now“. In diesem Fall müsst ihr die Anmeldung etwas später versuchen, da der Andrang durch andere Nutzer zu hoch ist.