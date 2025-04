Schlimmster Albtraum von Elon Musk könnte wahr werden: Jetzt kommt die Kampfansage von OpenAI

Elon Musk hat viele Probleme, doch jetzt könnte sich ein besonders großes dazugesellen. Laut Insider-Berichten arbeiten OpenAI und Musk-Rivale Sam Altman an einem eigenen sozialen Netzwerk mit einem Kniff.

Sagt OpenAI jetzt X/ Twitter den Kampf an?

Laut einem Bericht von The Verge arbeitet OpenAI an einem eigenen sozialen Netzwerk, das sich von Elon Musks Plattform X (früher Twitter) gar nicht groß unterscheidet. Die Informationen stammen dabei von mehreren Quellen, die mit der Thematik vertraut sein sollen.

Laut The Verge gibt es bereits einen Prototyp für die neue Plattform. Dieser soll die Bildgenerierung von ChatGPT zusammen mit einem Social-Feed im Fokus haben. Der Bericht macht allerdings auch klar, dass es sich aktuell nur um einen internen Prototypen handelt, zu dem OpenAI-CEO Sam Altman jetzt Feedback einholt. Ebenso ist noch offen, ob das soziale Netzwerk in ChatGPT eingegliedert oder separat angeboten werden soll (Quelle: The Verge).

Musk und Altman: Rivalität geht in die nächste Runde

Mit einer eigenen Social-App macht OpenAI zum einen Mark Zuckerberg und Meta Konkurrenz, doch ebenso Elon Musk und Twitter, wobei letzterer die Kampfansage gewohnt persönlicher aufgreifen dürfte. Musk hat mit Grok seine eigene KI, die überall in X/ Twitter eingebunden ist. ChatGPT wäre hier eine mächtige Konkurrenz – immerhin zählt die App jeden Monat zu den am häufigsten heruntergeladenen Programmen überhaupt (Quelle: Tech Crunch).

Musk und Altman haben sich bereits zuvor miteinander angelegt, zuletzt im Februar. Damals hatte Musk angeboten, OpenAI für 97,4 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Altman wies den Milliardär in seine Schranken und bot stattdessen an, Twitter zu kaufen.

Ebenfalls im Februar 2025 hat Altman übrigens auf X/ Twitter angedroht, eine eigene Social-App zu entwickeln. Dies geschah als Reaktion auf Metas Pläne, eine eigene Meta-KI-App zu entwickeln (Quelle: archive.today).

Für Nutzer würde ein neues soziales Netzwerk rund um ChatGPT vor allem eins mit sich bringen: Ihre Daten werden genutzt, um eine KI zu füttern und noch mächtiger zu machen. X/ Twitter und Meta machen es immerhin genauso und OpenAI ist da keine Ausnahme.

