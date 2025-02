Was ist ChatGPT? Einfach erklärt

Seit ein paar Jahren chatten Millionen Menschen munter mit ChatGPT. Aber was ist das eigentlich? Was kann man damit machen? Und was bedeutet die Bezeichnung „GPT“ überhaupt? Das und noch mehr, gibt es hier.

ChatGPT: Was ist das?

ChatGPT ist ein KI-Bot, der in einem Chat-Fenster Fragen beantwortet oder Aufgaben erledigt. Er kann sowohl Texte als auch Sprachbefehle verarbeiten und reagiert dabei sehr menschlich, ähnlich einem digitalen Assistenten. Eine Nutzung ohne Konto ist nicht möglich. Ihr könnt euch aber kostenlos einen Account erstellen.

ChatGPT generiert jede Antwort neu , basierend auf den antrainierten Daten (Parameter). Das bedeutet, dass er Wort für Wort analysiert und bestimmt, welches Wort als nächstes folgen soll.Daher werden Antworten nur schrittweise ausgegeben.

, basierend auf den antrainierten Daten (Parameter). Das bedeutet, dass er Wort für Wort analysiert und bestimmt, welches Wort als nächstes folgen soll.Daher werden Antworten nur schrittweise ausgegeben. Die KI greift auf eine große Menge an Trainings-Daten zurück, um alle möglichen Fragen zu beantworten. GPT-Modelle wie ChatGPT können Texteingaben und Sprachbefehle verstehen, während andere spezialisierte Modelle, wie DALL-E, in der Lage sind, Bilder oder Musik aus entsprechenden Vorgaben zu erstellen.

Wer mag, kann ChatGPT auch auf dem Smartphone per App nutzen.

Hat ChatGPT ein Bewusstsein?

Nein. Bots wie ChatGPT und DeepSeek werden zwar in der Umgangssprache als „Künstliche Intelligenz“ bezeichnet, sie haben aber weder ein Bewusstsein, noch eine eigene Intelligenz. Der technisch genaue Ausdruck lautet für diese KI-Bots daher „Schwache künstliche Intelligenz“ oder „Narrow AI“, da sie nur spezifische Aufgaben sehr gut erledigen können, wie Sprachverarbeitung und Bilderkennung.

Derzeit gibt es keine künstliche Intelligenz, die ein echtes Bewusstsein hat oder selbstständig denken kann wie ein menschliches Wesen. Die Konzepte von Bewusstsein und eigenständigem Denken sind extrem komplex und gehen über die Fähigkeiten der aktuellen KI-Technologie hinaus.

Was bedeuten die „Parameter“?

Je mehr Parameter eine KI hat, desto besser kann sie komplexe Aufgaben bewältigen und umso menschlicher wirken die Antworten. Allerdings benötigt sie auch deutlich mehr Rechenleistung und Speicher. Hier ist eine einfache Erklärung:

Damit die KI lernt, wie es auf verschiedene Fragen und Aussagen reagieren soll, hat es viele „Einstellungen“ in seinem Inneren, die man „Parameter“ nennt.

Diese Parameter sind gewichtet und bestimmen, wie stark verschiedene Teile des Programms miteinander verbunden sind sowie Biases, die helfen, zu entscheiden, wann das Programm eine bestimmte Antwort geben soll.

Während das Programm trainiert wird, werden diese Einstellungen immer wieder angepasst, um besser zu verstehen, welche Antworten richtig sind.

Wenn ihr der KI eine Frage stellt, benutzt es diese Einstellungen, um eine passende Antwort zu finden.

Was bedeutet „Large Language Model“? (LLM)

Ein Large Language Model (kurz: LLM) ist ein spezielles KI-Modell, das darauf trainiert ist, menschliche Sprache zu verstehen und zu erzeugen. Ein LLM ist also eine übergreifende Kategorie, welche KI-Bots wie ChatGPT und DeepSeek umfasst.

Das sind die wichtigsten Unterschiede der KIs ChatGPT und DeepSeek:

Release: Seit wann gibt es ChatGPT?

Das Unternehmen „OpenAI“ hat ChatGPT in der Version GPT-3.5 im November 2022 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Vorher gab es aber bereits interne Vorstellungen früherer Versionen zu Test- und Forschungszwecken. Aktuell ist GPT-4.

GPT-1

Vorstellung: Juni 2018

Das erste Modell der Reihe hießt GPT und wurde in einem Papier mit dem Titel "Improving Language Understanding by Generative Pre-Training" vorgestellt.

Es hatte 117 Millionen Parameter und zeigte, dass ein generatives vortrainiertes Modell auf eine Vielzahl von NLP-Aufgaben angewendet werden kann, indem es auf spezifischen Datensätzen abgestimmt wird.

GPT-2

Vorstellung: November 2019

Die zweite Version GPT-2 wurde in einem Papier mit dem Titel "Language Models are Unsupervised Multitask Learners" vorgestellt.

Es hatte bis zu 1,5 Milliarden Parameter und zeigte eine erheblich verbesserte Fähigkeit in der Textgenerierung und anderen NLP-Aufgaben im Vergleich zu GPT-1.

(NLP steht für „Natural Language Processing“, auf Deutsch: Verarbeitung natürlicher Sprache). NLP-Aufgaben umfassen Techniken und Anwendungen, um menschliche Sprache durch Computer zu verstehen, zu interpretieren und zu generieren.)

(NLP steht für „Natural Language Processing“, auf Deutsch: Verarbeitung natürlicher Sprache). NLP-Aufgaben umfassen Techniken und Anwendungen, um menschliche Sprache durch Computer zu verstehen, zu interpretieren und zu generieren.) Aufgrund von Bedenken bezüglich des Missbrauchs der Technologie wurde GPT-2 zunächst im Feburar 2019 nur in einer kleineren Version veröffentlicht. Die vollständige Version wurde später im November 2019 öffentlich zugänglich gemacht.

GPT-3.5

Vorstellung: Juni 2020

Veröffentlichung: November 2022

Das dritte Modell GPT-3 verfügt über 175 Milliarden Parameter, was es bis dato zu einem der größten und leistungsfähigsten Sprachmodelle machte.

Es ist in der Lage, viele Aufgaben der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) zu bewältigen und sehr stimmige und menschenähnliche Texte zu generieren, die deutlich präziser und vielfältiger sind als die seiner Vorgänger.

GPT-3 wird bereits als Chat-Bot und virtueller Assistent sowie als kreatives Schreibwerkzeug und zu wissenschaftlichen Forschungsprojekten genutzt.

Im Jahr 2023 wurde ebenfalls das Modell „GPT 3.5 Turbo“ veröffentlicht, das genauere Antworten lieferte.

GPT-4

Veröffentlichung: März 2023

Das vierte Modell GPT-4 wurde mit 1,76 Billionen Parametern trainiert.

GPT-4 unterscheidet sich dadurch, dass es nicht nur bessere Sprachverarbeitungsfähigkeiten hat, sondern auch in der Lage ist, kritische Denken und logisches Argumentieren zu simulieren.

GPT-4o

Veröffentlichung: Mai 2024

GPT-4o kann Text, Bilder, Audio und Video verarbeiten und ist schneller und leistungsfähiger als GPT-4.

GPT-4o mini

Veröffentlichung: Juli 2024

Das ist eine kleinere und günstigere Version von GPT-4o, welche GPT-3,5 im Juli 2024 ersetzt hat.

Quelle: OpenAi, Wikipedia

ChatGPT: Die Bedeutung des Namens

Die Abkürzung „GPT“ steht für den englischen Ausdruck „Generative Pretrained Transformer“. Auf Deutsch übersetzt bedeutet das so viel wie „erstellender, trainierter Transformator“. Die Abkürzung beschreibt die Technologie und Arbeitsweise des Chat-Bots:

Generative : Der KI-Bot erstellt neue Textantworten basierend auf Benutzereingaben.

: Der KI-Bot erstellt neue Textantworten basierend auf Benutzereingaben. Pretrained : Der KI-Bot wurde vorab auf umfangreichen Textdaten trainiert, um Sprachmuster zu lernen.

: Der KI-Bot wurde vorab auf umfangreichen Textdaten trainiert, um Sprachmuster zu lernen. Transformer: Der KI-Bot verwendet die Transformer-Architektur, um Eingaben effizient zu verstehen und zu verarbeiten.

Gemäß der richtigen Reihenfolge müsst es also eigentlich heißen „ChatPTG“, weil der Bot erst trainiert wurde (P), dann Eingaben versteht (T) und Ausgaben erstellt (G). Warum man sich letztlich auf die bekannte Reihenfolge „GPT“ geeinigt hat, wissen wir nicht.

„GPT“ taucht übrigens nicht nur bei ChatGPT auf, sondern an vielen weiteren Stellen. So haben die Entwickler im Januar 2024 mit dem „GPT Store“ zum Beispiel eine Download-Plattform für modifizierte Chat-Bots gestartet.

