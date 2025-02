MediaMarkt haut leistungsstarkes Laptop mit KI-Funktionen zum Aktionspreis raus

Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade ein leistungsstarkes Laptop vom Hersteller Lenovo mit integrierten KI-Funktionen zum besonders günstigen Preis. Wir haben die Details des Angebots für euch.

Lenovo-Laptop mit KI-Funktionen günstig bei MediaMarkt

Das Lenovo IdeaPad 3 kommt mit einem 15,6-Zoll-Display, AMD Ryzen 5 7520U-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon 610M-Grafikchip sowie Windows 11 als Betriebssystem und kostet euch derzeit bei MediaMarkt nur 377,31 Euro statt 509 Euro UVP (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Bei dem genannten Preis handelt es sich um den finalen Preis nach Abzug des myMediaMarkt-Rabatts, der euch im Warenkorb abgezogen wird. Bedenkt aber, dass der Rabatt nur bis zum 10.02.2025 um 9 Uhr gilt.

Eigenschaften und Vorteile des Lenovo-Laptops

Für den Einsatz unterwegs wurde bei dem Lenovo-Notebook Wert auf ein schlankes und auch robustes Design gelegt. Außerdem sind in dem Laptop KI-Engine-Technologien integriert, die Leistung, Akkulaufzeit und Kühlung entsprechend eurem Nutzerverhalten anpassen. Die Smart-Wireless-Funktion erkennt automatisch, wenn eure WLAN-Verbindung unterbrochen wurde und stellt diese in Echtzeit mit einer intelligenten und dynamischen Verbindungsfehlerbehebung wieder her.

Die im Laptop integrierte Webcam ist mit einer Abdeckung (Privacy Shutter) zur Wahrung eurer Privatsphäre ausgestattet und ermöglicht im Zusammenarbeit mit den ebenfalls integrierten Dual-Mikrofonen Videocalls mit einer klaren Sprachqualität inklusive intelligenter Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen mittels Smart Noise Cancelling.

Neben der WLAN- und Bluetooth-Schnittstelle sind an dem Lenovo-Laptop folgende Anschlüsse vorhanden: zweimal USB-3.2-Gen-2, einmal USB-C-3.2-Gen-2 (Datenübertragung, PowerDelivery und DisplayPort 1.2), einmal HDMI 1.4 und ein Kopfhörer- / Mikrofon Kombianschluss.

Für wen eignet sich der Lenovo-Laptop?

Das Lenovo-Notebook ist sicher für jeden geeignet, der ein leistungsstarkes Laptop für die Arbeit im Home Office und unterwegs sowie für Multimedia-Anwendungen wie Streaming und Bildbearbeitung sucht. Positiv sind sicher auch die diversen, integrierten KI-Funktionen hervorzuheben, die euch das Leben als Benutzer des Lenovo-Laptops leichter machen.

