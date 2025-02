iPhone-Nutzer in Lauerstellung: Apples nächstes großes Update steht vor der Tür

Seit der Veröffentlichung von iOS 18.3 wurde es still. In der Regel hätte Apple seinen Entwicklern kurz danach die erste Vorabversion des nächsten iPhone-Updates mitgegeben, doch dazu kam es nicht. Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman glaubt jedoch zu wissen, wann es endlich so weit ist.

iOS 18.4: Apple will erste Beta-Version des iPhone-Updates freigeben

Zwei Wochen sind vergangen, seitdem Apple iOS 18.3 für die Allgemeinheit der iPhone-Nutzer veröffentlicht hat. Ein weiteres Update gab es noch nicht, abgesehen von einer leicht geänderten Version der Aktualisierung für das iPhone 11. Die App-Entwickler warten derweil auf die erste Beta-Version von iOS 18.4 – diese hält Apple noch zurück.

Laut „Apple-Orakel“ könnte der iPhone-Hersteller diese zur Wochenmitte freigeben, also am 12. oder 13. Februar. Andernfalls stünde der 18. Februar noch im Raum (Quelle: Mark Gurman via X, ehemals Twitter). Lange dauert es nun aber nicht mehr. Überhaupt sind die nächsten Tage hochspannend, denn von Apple wird die Vorstellung des neuen iPhone SE 4 erwartet, nebst neuer Kopfhörer (Powerbeats) der Tochtermarke Beats.

Für die Verzögerung von iOS 18.4 dürfte es gute Gründe geben, denn im Gegensatz zu iOS 18.3 soll das iPhone-Update wieder mehr Features bieten. So dürfte Siri endlich all die Funktionen erhalten, die Apple seinen Nutzerinnen und Nutzern bereits seit geraumer Zeit versprochen hat. Der Sprachassistent soll endlich natürlicher im Kontext interagieren und mehr in und zwischen Apps tun können. Für die Europäische Union ist zudem die Option von Bedeutung, alternative Navi- und Übersetzungs-Apps als Standardapplikationen festlegen zu können. Darüber hinaus werden wohl neue Emojis integriert.

Apple Intelligence endlich in der EU

Besonders spannend: Zusammen mit iOS 18.4 wird erwartet, dass Apple Intelligence für weitere Länder bereitgestellt wird. Endlich sind auch wir an der Reihe und können Apples hauseigene KI ausprobieren. Gut zu wissen: Nach einer hinreichend langen Testphase, die sich über mehrere Wochen bis in den März erstreckt, könnte iOS 18.4 dann im April fertiggestellt sein.

Die erste Version von iOS 18 wurde im September letzten Jahres vorgestellt:

