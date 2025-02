iPhone SE 4: Apples neuestes Smartphone soll früher enthüllt werden

Wird Apple uns alle überraschen? Eigentlich wurde das neue iPhone SE der vierten Generation erst im Frühjahr erwartet, doch nun könnte das günstige Smartphone viel früher vorgestellt werden. Apple-Insider Mark Gurman weiß bereits mehr und verrät, wann wir mit dem Release des iPhone SE 4 rechnen müssen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Präsentation des iPhone SE 4 am 11. Februar

Von wegen März oder gar erst April – noch in diesem Monat soll Apple neuesten Informationen zufolge das neue iPhone SE 4 präsentieren. Laut Bloomberg-Reporter und „Apple-Orakel“ Mark Gurman plant Apple eine Präsentation des neuen Handys bereits in der kommenden Woche – der 11.02.2025 wird diesbezüglich hoch gehandelt. Erhältlich ist es dann aber noch nicht, doch im Laufe des Februars soll das neue iPhone SE 4 tatsächlich in die Läden kommen (Quelle: Bloomberg).

Anzeige

Ein eigenes Apple-Event soll es für das neue Smartphone jedoch nicht geben. Stattdessen will der Hersteller das Gerät eher still und leise per Pressemitteilung vorstellen. Für Apple keine ungewöhnliche Taktik, wenngleich die Neuerungen des iPhone SE 4 etwas mehr Aufmerksamkeit rechtfertigen würden.

Es wird nämlich erwartet, dass das neue iPhone SE endlich die dicken Ränder und den Homebutton hinter sich lässt und stattdessen ein modernes Design besitzt. Konkret soll sich dieses am iPhone 14 orientieren. Doch damit enden die Neuerungen noch nicht.

Anzeige

Apple beabsichtigt beispielsweise, sein eigenes 5G-Modem erstmals im iPhone SE 4 zu integrieren, wodurch dieses Modell das erste iPhone mit dem neuen Chip sein wird. Zwar wird dieser noch nicht die gleiche Leistungsfähigkeit wie die Chips von Qualcomm erreichen, dennoch stellt er einen bedeutenden Schritt dar, um die Abhängigkeit von Qualcomm zu reduzieren.

Im Inneren ein iPhone 16

Das iPhone SE 4 wird zudem zu Apple Intelligence kompatibel sein und denselben A18-Chip wie das iPhone 16 sowie 8 GB RAM erhalten. Des Weiteren verfügt es über einen USB-C-Anschluss, wodurch es im Gegensatz zum Vorgänger innerhalb der EU wieder von Apple verkauft werden darf. Erwartet wird außerdem eine 48-Megapixel-Rückkamera mit einem einzelnen Objektiv.

Anzeige

Preislich könnte es etwas teurer werden. Aktuell zahlen US-Amerikaner für das iPhone SE mindestens 429 US-Dollar, künftig soll der Preis zumindest noch immer unter 500 US-Dollar liegen.

Das iPhone SE 3 ist offiziell bei Apple bereits nicht mehr zu haben:

iPhone SE 3: Apples neuer Smartphone-Einstieg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.