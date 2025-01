iPhone SE 4: Apple-Insider enthüllt Release-Zeitraum

Könnte es wirklich dazu kommen, dass wir bereits im Januar das neue iPhone SE 4 von Apple sehen? Die neueste Behauptung aus der Gerüchteküche ruft sofort einen bekannten Apple-Insider auf den Plan, der zugleich den tatsächlichen Release-Zeitraum des neuen Apple-Handys enthüllt.

iPhone SE 4 und iPad 11: Apple bereitet sich auf den Start im April vor

Apple steht unter Zugzwang, denn in Ländern der Europäischen Union musste das bisherige iPhone SE der dritten Generation bereits Ende Dezember aus dem Verkauf genommen werden. Der Hersteller darf das günstige Smartphone aufgrund des veralteten Lightning-Anschlusses nicht mehr in den Handel bringen – es fehlt ein USB-C-Anschluss.

Die Ablöse lässt auf sich warten, denn das iPhone SE der vierten Generation steht zwar in den Startlöchern, wurde jedoch noch immer nicht vorgestellt. Ein Leaker behauptet nun, dass das iPhone SE 4 zusammen mit dem neuen iPad 11 und iOS 18.3 beziehungsweise iPadOS 18.3 veröffentlicht wird (Quelle: MacRumors). Das Update befindet sich bei Apple derzeit in der Entwicklung und sollte noch im Januar einsatzbereit sein. Können wir daher mit dem iPhone SE 4 und dem iPad 11 bereits in diesem Monat rechnen?

Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman widerspricht dem und verrät in seiner Antwort auf X, ehemals Twitter, auch gleich den eigentlichen Release-Zeitraum für das neue iPhone SE 4 und das iPad 11. Demzufolge werden beide Geräte zwar mit iOS 18.3 beziehungsweise iPadOS 18.3 ausgeliefert, aber sie werden nicht zeitgleich mit der Fertigstellung des Updates präsentiert.

Das bedeutet konkret, dass das iPhone SE 4 und das iPad 11 noch vor iOS 18.4 auf den Markt kommen werden. Mit beiden neuen Apple-Geräten ist daher im April zu rechnen. Zuvor schien auch ein Release im März möglich, doch mittlerweile legt sich der anerkannte Insider fest: Der April wird als Release-Monat erwartet.

Apple zeigt noch mehr im neuen Jahr:

Was ist neu beim iPhone SE 4 und iPad 11?

Das kommende iPhone SE wird Gerüchten zufolge ein Design aufweisen, das dem iPhone 14 ähnelt. Erwartet wird, dass das Gerät mit einem 6,1-Zoll-OLED-Display, Face ID, einem USB-C-Anschluss sowie einer einzelnen 48-Megapixel-Hauptkamera ausgestattet ist. Hinzu kommen ein moderner A18-Chip, 8 GB RAM zur Unterstützung von Apple Intelligence und Apples erstes eigenes 5G-Modem. Ob das neue Modell auch über den Action-Button verfügen wird, der mit den iPhone 15 Pro-Modellen eingeführt wurde, bleibt unklar.

Zuletzt war in der Gerüchteküche auch ein neuer Name für Apples Einstiegsgerät im Gespräch: Demnach könnte der Hersteller das iPhone SE 4 als iPhone 16E vermarkten.

Zum iPad 11 wird berichtet, dass es Apple Intelligence unterstützen soll. Dafür soll das Gerät mit einem neueren A-Serie-Chip ausgestattet werden, der leistungsstärker ist als der des iPad 10, sowie mit 8 GB RAM, um diese Funktionen optimal zu ermöglichen. Hinweise auf größere Designänderungen gibt es derzeit nicht. Der Vorgänger, das iPad 10, wurde bereits im Oktober 2022 vorgestellt.

Auch das iPhone SE der dritten Generation kam 2022 auf den Markt, schaut aber noch älter aus:

iPhone SE 3: Apples neuer Smartphone-Einstieg

