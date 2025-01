iPhone 16: Arbeitsspeicher aller vier Modelle und wie ihr ihn leert

Durch Künstliche Intelligenz werden die technischen Anforderungen an moderne Smartphones immer größer. Besonders wichtig ist dabei der verbaute Arbeitsspeicher. So viel RAM besitzen alle neuen „iPhone 16“-Modelle.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Arbeitsspeicher aller vier „iPhone 16“-Modelle

Apples KI, Apple Intelligence, ist zur Veröffentlichung des iPhone 16 in Deutschland noch nicht verfügbar; der Release ist für April 2025 geplant.

Trotzdem sollen alle Modelle von Plus über Pro bis Pro Max vorbereitet für Künstliche Intelligenz sein. In diesem Jahr besitzen alle vier „iPhone 16“-Modelle die gleiche Menge an Arbeitsspeicher:

iPhone 16: 8 GB Arbeitsspeicher

iPhone 16 Plus: 8 GB Arbeitsspeicher

iPhone 16 Pro: 8 GB Arbeitsspeicher

iPhone 16 Pro Max: 8 GB Arbeitsspeicher

Anzeige

Während die Vorgänger des iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max ebenfalls schon über 8 GB RAM verfügten, erhalten die Standard-Version des iPhone 16 und das iPhone 16 Plus ein überfälliges Upgrade. Von 6 GB Arbeitsspeicher in den 15er-Modellen steigt der RAM hier nun auf 8 GB an.

Reichen 8 GB RAM für Künstliche Intelligenz aus?

Künstliche Intelligenz wie umfangreiche Sprachmodelle oder andere Funktionen auf dem Smartphone benötigen viel Arbeitsspeicher. Google spendierte seinem Flaggschiffmodell Pixel 9 Pro sogar 16 GB RAM; die 8 GB der „iPhone 16“-Reihe wirken im Vergleich gering.

Anzeige

Wie Apple selbst verriet, seien 8 GB Arbeitsspeicher das absolute Minimum für Apple Intelligence. Besitzer eines iPhone 15 oder iPhone 15 Plus werden die KI-Funktionen von Apple also nicht nutzen können – dabei sind beide Modelle erst im Jahr 2023 erschienen.

Gerüchten zufolge sollen das iPhone 17 mindestens 12 GB RAM spendiert bekommen – dies wurde bisher allerdings nicht bestätigt und dürfte auch erst im Verlaufe des Jahres 2024 angekündigt werden.

Arbeitsspeicher leeren – so funktioniert es am iPhone

Grundsätzlich müsst ihr den Arbeitsspeicher eures iPhones nicht manuell leeren. Das Betriebssystem iOS ist besonders effizient darin, Apps und den RAM zu optimieren. Habt ihr dennoch das Gefühl, euer Smartphone sei langsamer als üblich oder es hängt sich bei einigen Funktionen auf, dann könnt ihr so den Arbeitsspeicher leeren:

Startet euer iPhone neu : Ein Neustart löscht einige Anwendungen aus dem Speicher und gibt damit Arbeitsspeicher frei. Die meisten iPhones könnt ihr neu starten, indem ihr eine der Lautstärketasten links zusammen mit der Power-Taste rechts kurz gedrückt haltet. Oben erscheint ein Slider, mit dem ihr das Smartphone ausschalten könnt.

: Ein Neustart löscht einige Anwendungen aus dem Speicher und gibt damit Arbeitsspeicher frei. Die meisten iPhones könnt ihr neu starten, indem ihr eine der Lautstärketasten links zusammen mit der Power-Taste rechts kurz gedrückt haltet. Oben erscheint ein Slider, mit dem ihr das Smartphone ausschalten könnt. Einzelne Apps schließen : Generell solltet ihr Apps nicht immer wieder manuell schließen, da ihr sonst mehr Akku verbraucht. Doch wollt ihr etwas Arbeitsspeicher freiräumen, kann es sich lohnen, einzelne Apps über das Multitasking-Menü zu schließen. Wischt mit einem Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben und haltet euren Finger einen kurzen Augenblick an einer Stelle. Sucht zum Beispiel nach der Kamera-App, die vergleichsweise viel RAM belegt und wischt sie nach oben aus dem Bild heraus, um sie zu schließen.

: Generell solltet ihr Apps nicht immer wieder manuell schließen, da ihr sonst mehr Akku verbraucht. Doch wollt ihr etwas Arbeitsspeicher freiräumen, kann es sich lohnen, einzelne Apps über das Multitasking-Menü zu schließen. Wischt mit einem Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben und haltet euren Finger einen kurzen Augenblick an einer Stelle. Sucht zum Beispiel nach der Kamera-App, die vergleichsweise viel RAM belegt und wischt sie nach oben aus dem Bild heraus, um sie zu schließen. Virtueller Home-Button bzw. AssistiveTouch: Öffnet Einstellungen > Bedienungshilfen > Tippen und aktiviert „AssistiveTouch“. Drückt anschließend jeweils beide Lautstärketasten kurz, also die Lauter-Taste, dann die Leiser-Taste und haltet anschließend den Power-Button rechts gedrückt. Auch hier öffnet sich der Bildschirm mit dem Ausschalten-Slider, ihr tippt allerdings auf den neue AssistiveTouch-Schaltfläche. Haltet den Home-Button in der Mitte unten kurz gedrückt, bis sich die Code-Eingabe öffnet. Gebt euren Zahlencode ein und schon habt ihr den Arbeitsspeicher des iPhones geleert.

Anzeige

Über die AssistiveTouch-Funktion könnt ihr den Arbeitsspeicher eures iPhones leeren. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die einfachste Methode, euer iPhone wieder zum Laufen zu bringen, ist wohl der Neustart. Ab und zu solltet ihr es aus- und wieder einschalten, damit die Performance nicht über Zeit leidet.