iPhone als Wasserwaage verwenden und sie für die Kamera aktivieren

Ihr wollt prüfen, ob der neue Schrank auch wirklich gerade an der Wand steht, habt aber keine Wasserwaage zur Hand? Dann nutzt doch einfach euer iPhone. Wir zeigen euch eine vorinstallierte App, die wohl kaum jemand kennt.

Die Maßband-App verwandelt euer iPhone in ein vielseitiges Messinstrument

Auf aktuellen iPhones mit iOS 18 ist die Maßband-App vorinstalliert, die bei vielen Nutzern vermutlich weit hinten in einem Ordner auf dem Home-Bildschirm landet und nie wieder geöffnet wird.

Dabei liefert die App viele nützliche Funktionen wie eine Wasserwaage oder ein Maßband, mit dem ihr digital Linien zeichnen und zum Beispiel die Größe von Personen oder die Länge von Objekten messen könnt. Praktisch, oder?

Die App ist kompatibel mit allen aktuellen iPhone-Modellen bis einschließlich des iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. Auch eure iPads könnt ihr so als Wasserwaage umfunktionieren.

Das iPhone als Wasserwaage verwenden

Wollt ihr den Winkel eines Objekts überprüfen oder schauen, ob ein Tisch, ein Schrank oder ähnliches waagerecht zum Boden steht? Dann öffnet die Maßband-App, die standardmäßig im Dienstprogramme-Ordner zu finden ist.

Könnt ihr die App nicht sofort finden, swipet ihr mit einem Finger im Home-Bildschirm nach unten und nutzt die Suchfunktion. In der Leiste oben erscheint dann die Maßband-App, insofern sie installiert ist. Bei älteren iPhones (iPhone 11 und älter) wird sie nicht mehr verfügbar sein.

Die Wasserwaage der Maßband-App bietet einige nützliche Funktionen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

In der Leiste unten könnt ihr nun zwischen dem Maßband und der Wasserwaage wechseln. Die Wasserwaage bietet mehr Funktionen, als es auf den ersten Blick erscheinen mag:

Haltet ihr das iPhone vor euch, könnt ihr es sowohl horizontal als auch vertikal als Wasserwaage benutzen . In der Mitte wird euch der Winkel in Grad angezeigt.

. In der Mitte wird euch der Winkel in Grad angezeigt. Wollt ihr zwei Winkel miteinander vergleichen oder ein Objekt an einem bestimmten Neigungswinkel ausrichten, könnt ihr einmal auf den Bildschirm tippen . Der erste Winkel wird nun farblich markiert und ihr könnt das iPhone weiter drehen.

. Der erste Winkel wird nun farblich markiert und ihr könnt das iPhone weiter drehen. Haltet ihr das iPhone bei eingeschalteter Maßband-App mit der Rückseite zum Boden hin , erhaltet ihr eine alternative Winkelansicht.

, erhaltet ihr eine alternative Winkelansicht. Um die Wasserwaage wieder zurückzusetzen, tippt ihr erneut auf den Bildschirm.

Eine Wasserwaage in der Kamera-App nutzen

Auch in der Kamera-App eures iPhones könnt ihr eine Wasserwaage verwenden. Diese hilft euch dabei, den Bildausschnitt gerade auszurichten. Sollte die Funktion nicht standardmäßig aktiviert sein, könnt ihr sie wie folgt einschalten:

Öffnet die Einstellungen und wählt im zweiten Abschnitt „Kamera“ aus.

Scrollt etwas herunter und sucht in der Kategorie „Komposition“ nach der Wasserwaage.

Schaltet sie ein und aktiviert zusätzlich das Raster für weitere Hilfe beim Fotografieren.

Aktiviert die Wasserwaage auch für die Kamera-App eures iPhones. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Neigt ihr mit eingeschalteter Wasserwaage das iPhone beim Fotografieren leicht nach links oder rechts, seht ihr nun einen Strich in der Mitte des Bildes. Berührt dieser an die beiden Linien links und rechts an, leuchtet er gelb auf. Ihr habt damit den perfekten rechten Winkel ausgerichtet.

Im Vergleich zum Kompass des iPhones, könnt ihr die Wasserwaage nicht manuell kalibrieren. Generell weist Apple in der offiziellen App-Beschreibung darauf hin, dass Messungen lediglich Näherungswerte sind.

