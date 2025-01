iPhone 17: So könnte das neue Apple-Handy tatsächlich aussehen

Apple selbst hält das Design des kommenden iPhone 17 noch geheim, doch die Gerüchteküche brodelt und verrät immer mehr Details zum neuen Apple-Handy. Nicht zuletzt sollen die beiden Pro-Modelle kaum wiederzuerkennen sein. Die folgenden Konzeptbilder verschaffen uns davon schon einmal einen ersten Eindruck.

Konzept zeigt Apples iPhone 17 Pro (Max)

In den letzten Wochen und Monaten vervollständigt sich das Bild vom iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Die neuen Apple-Smartphones wurden bisher allerdings noch nicht gesichtet. Doch wie sollen wir uns die neue Handy-Generation überhaupt vorstellen? Dabei hilft uns der mexikanische 3D-Designer Daniel Bautista. Basierend auf der aktuellen Gerüchtelage präsentiert er erste Bilder vom neuen iPhone 17 Pro (Quelle: Daniel Bautista, behance.net).

Vertraute Vorderansicht des iPhone 17 Pro. (© Daniel Bautista / behance.net)

Die Vorderseite ist dabei noch am wenigsten spektakulär. Sie schaut nämlich nicht viel anders aus, als wir sie bereits vom aktuellen iPhone 16 Pro kennen. Wer allerdings ganz genau hinschaut, erkennt die verkleinerte Dynamic Island. Stimmen die Vorhersagen, dürfen sich die künftigen Nutzerinnen und Nutzer über etwas mehr Bildschirmfläche freuen.

Wesentlich spannender ist die neue Rückseite des iPhone 17 Pro aus Aluminium. Richtig gelesen: Nicht wenige Insider postulieren derzeit einen Materialwechsel bei den Pro-Modellen. Statt Titan will Apple das günstigere Aluminium verbauen, das bereits bei den Standardgeräten zum Einsatz kommt. Damit das Handy weiterhin kabellos geladen werden kann, gibt es einen deutlich sichtbaren gläsernen Ausschnitt.

Die Rückansicht ist da schon spannender. (© Daniel Bautista / behance.net)

Kamera-Layout: Google steht Pate

Änderungen gibt es auch bei der Kameraphalanx. Diese ist nicht mehr quadratisch, sondern rechteckig beziehungsweise leicht oval. Alle drei Objektive sind deshalb konsequent horizontal angeordnet. Dieses Layout kennen wir bereits von Googles aktuellen Pixel-Smartphones. Apple nimmt sich daran ein Beispiel und übernimmt das Design-Element kurzerhand.

Seitenansicht des iPhone 17 Pro. (© Daniel Bautista / behance.net)

Nahezu unverändert bleiben an den Seiten die Aktionstaste und die Kamerasteuerung, die Apple zuletzt mit dem iPhone 16 einführte. Bei der Farbausgestaltung verlässt sich Bautista auf seine Fantasie. Allerdings geisterte ein Grünton, wie er hier gezeigt wird, bereits durch die Gerüchteküche.

Zusammengefasst: Das Designkonzept mag vielleicht noch nicht perfekt sein, es verschafft uns aber endlich eine Vorstellung davon, was uns im Herbst 2025 erwartet. So oder zumindest so ähnlich könnte das iPhone 17 Pro wirklich aussehen.

Nicht nur das neue iPhone erwartet uns im neuen Jahr:

