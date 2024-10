iPhone 17: Nur dieses Modell profitiert von Apples Durchbruch

Die Gerüchteküche zum iPhone 17 brodelt, obwohl dessen Vorstellung noch ein gutes Jahr in der Zukunft liegt. Einer der gut informierten Experten bestätigt einerseits bisherige Vermutungen zum neuen iPhone 2025, andererseits hat Jeff Pu auch noch eine kleine Überraschung in petto.

iPhone 17 Pro Max: Erstmals mit kleinerer Dynamic Island

Die aktuelle Meldung bezieht sich allerdings nicht auf das reguläre Modell des iPhone 17, auch nicht auf das ominöse iPhone 17 „Air“, sondern ausschließlich auf das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Laut Pu soll das letztgenannte Modell eine „deutlich verkleinerte Dynamic Island“ aufweisen (Quelle: MacRumors). Apple gelang hier ein technologischer Durchbruch, da beim iPhone 17 Pro Max eine kleinere sogenannte „Metalens“ für das Face-ID-System verwendet werden kann. Erstmals, seitdem Apple die Notch-Alternative mit dem iPhone 14 Pro (Max) vorstellte, würde diese nun verkleinert werden.

Anzeige

Erwähnt wird in diesem Zusammenhang allein das iPhone 17 Pro Max, demnach müsste das normale iPhone 17 Pro auf diese Neuerung verzichten. Andere Merkmale aber teilen sich beide Modellvarianten. Erwähnt werden beispielsweise eine 48-Megapixel-Telefoto-Rückkamera und eine 24-Megapixel-Frontkamera. Beim iPhone 16 Pro (Max) gibt es dagegen jeweils nur 12 Megapixel im Tele- und Frontbereich.

Streitpunkt Arbeitsspeicher

Zudem erwähnt Pu ganze 12 GB an Arbeitsspeicher. Hier existieren jedoch auch andere Ansichten in der Szene, denen zufolge allein das iPhone 17 Pro Max das Plus an RAM abbekommt und das normale iPhone 17 Pro bei 8 GB verharrt. Erst 2026 soll dieses dann gleichfalls 12 GB spendiert bekommen. Unverändert verbleiben aber die Bildschirme mit Größen von 6,3 und 6,9 Zoll. Der neue A19-Pro-Chip soll zudem, wie bereits der A18-Pro-Chip, mit dem gleichen 3nm-Prozess von TSMC hergestellt werden.

Anzeige

Bis zur Präsentation werden aber noch einige Monate vergehen. Frühestens Anfang September 2026 können wir dann überprüfen, ob die jetzt gemachten Vorhersagen zutreffen oder ob sich der Experte geirrt hat.

Auch das iPhone 16 Pro (Max) hat einige Neuerungen zu bieten:

iPhone 16 Pro (Max) vorgestellt

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.