Nach dem iPhone 16: Erst mit dem iPhone 17 hat Apple alle Pixel beisammen

Mit jeder Generation des iPhones nutzt Apple die Gelegenheit, das Kamerasystem schrittweise zu verbessern. Auch beim bald erscheinenden iPhone 16 ist dies der Fall. Doch erst im kommenden Jahr gibt es, zumindest beim Spitzenmodell, keine Unterschiede mehr bei der Auflösung im Detail.

Der bekannte Apple-Experte und Insider Ming-Chi Kuo informiert im neuesten Bericht bereits jetzt über eine neue Erkenntnis zum iPhone 17 Pro Max. So soll das Top-Modell des kommenden Jahres mit einer verbesserten 48-Megapixel-Tetraprismakamera ausgestattet sein – bessere Fotoqualität und Zoomfunktionalität inklusive. Das Besondere: Es wird das erste iPhone-Modell mit einem rückwärtigen Kamerasystem sein, das vollständig aus 48-Megapixel-Linsen besteht (Quelle: MacRumors).

Volle Auflösung: Noch nicht beim iPhone 16, erst beim iPhone 17 Pro Max

Zur Erinnerung: Apple wirbt beim aktuellen iPhone 15 Pro (Max) bereits mit einem 48-Megapixel-Kamerasystem. Allerdings verfügt nur die Hauptkamera über eine derartige hohe Auflösung. Sowohl die Ultraweitwinkel- als auch die Telelinse müssen sich dagegen mit 12 Megapixel begnügen.

Im nächsten Schritt wird Apple beim iPhone 16 Pro und beim iPhone 16 Pro Max die Ultraweitwinkelkamera mit einem 48-Megapixel-Sensor ausstatten. Dann bleibt nur noch das Teleobjektiv übrig, welches in diesem Jahr immer noch nur auf einen 1/3,1″ 12MP-Sensor zugreifen kann. Beim iPhone 17 Pro Max wird dieser dann durch einen 1/2,6″ 48MP CIS-Sensor getauscht. Am Ende stehen dem Spitzenmodell des iPhone 17 in allen Brennweiten volle 48 Megapixel zur Verfügung.

Für Apple ist die Kamera ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für die verschiedenen iPhone-Modelle:

Der Experte ist sich übrigens nicht ganz sicher, ob auch das reguläre iPhone 17 Pro die verbesserte 48-Megapixel-Tetraprismakamera erhält. Falls nicht, wird dies in jedem Fall beim iPhone 18 Pro im Jahr 2026 so sein. In diesem Jahr spendiert Apple dem iPhone 16 Pro zunächst überhaupt erstmal eine Tetraprisma-Optik, die aktuell noch dem iPhone 15 Pro Max vorbehalten ist.

Noch eine Premiere beim iPhone 17:

Apples Zweiteilung: Daran ändert sich auch in Zukunft nichts

Damit stehen sowohl dem iPhone 16 Pro als auch dem iPhone 16 Pro Max dann ein 5-fach optischer Zoom und ein 25-facher digitaler Zoom zur Verfügung. Davon können die beiden regulären Modelle iPhone 16 und iPhone 16 Plus nur träumen. Es bleibt beim bewährten Zwei-Kamera-System bestehend aus Haupt- und Ultraweitwinkel-Kamera. Auch beim iPhone 17 dürfte Apple daran festhalten, schließlich müssen sich die Pro-Modelle auch in Zukunft deutlich abgrenzen.