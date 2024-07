Apotheke in der Nähe: Standort, Öffnungszeit & Notdienst

Wenn ihr in einer neuen Stadt dringend Medikamente abholen müsst oder eure gewohnte Apotheke um die Ecke bereits zu hat: Wie ihr die nächste Apotheke in eurer Nähe findet, erfahrt ihr hier.

In den allermeisten Fällen reicht die Suche nach der „Apotheke in der Nähe“ über Google Maps komplett aus. Wenn ihr mehr Informationen braucht oder wissen wollt, welche Apotheke aktuell Notdienst in eurer Nähe hat, lest weiter.

Apotheken-Notdienst finden

Auf der Seite der „Apotheken Umschau“ findet ihr auch die Apotheken-Notdienstsuche, wo ihr mittels Adresse und Datum im Vorhinein sehen könnt, welche Apotheke in eurer Nähe in den nächsten Tagen den Notdienst abdeckt:

App: Apotheke vor Ort

Apotheke vor Ort Wort und Bild Verlag

Apotheke vor Ort Wort & Bild Verlag Konradshöhe GmbH & Co. KG

Die App „Apotheke vor Ort“ stammt ebenso vom „Wort und Bild Verlag“, welche unter anderem die „Apotheken Umschau“, „Senioren Ratgeber“ und „medizini“ herausbringen. Die App bietet euch einen Überblick über die deutsche Apotheken-Landschaft, lässt euch einen Medikamentenplaner erstellen und der Möglichkeit Rezepte direkt an eure Apotheke zu schicken. Um die naheliegendste Apotheke in eurer Umgebung zu finden, geht ihr wie folgt vor:

Ladet die „Apotheke vor Ort“-App aus dem jeweiligen App-Store auf euer Mobilgerät herunter. Öffnet die App und tippt unten auf den Navigations-Button und akzeptiert die Standortabfrage.

Alternativ könnt ihr oben im Suchfeld eure Adresse eingeben. Nun werden euch direkt alle Apotheken in der Nähe angezeigt. Wenn ihr auch die erweiterten Funktionen der App nutzen wollt, solltet ihr eine der teilnehmenden Apotheken (weiß hinterlegt) als eure Standard-Apotheke festlegen.

ApoGuide.de – Apotheke in der Nähe

ApoGuide.de GEDISA mbH

ApoGuide.de Gedisa mbH

Alternativ könnt ihr auch die App oder Webseite von ApoGuide.de vom GEDISA, der Gesellschaft für digitale Services der Apotheken, nutzen. Um die nächste Apotheke in der App zu finden, geht ihr wie folgt vor:

Ladet die ApoGuide.de-App aus dem jeweiligen App-Store auf euer Mobilgerät herunter. Öffnet die App und tippt unten rechts auf den Reiter „Apotheken“. Gebt oben in der Suchleiste eure aktuelle Adresse, den Ort oder auch nur die Postleitzahl ein, um euch die nächstgelegenen Apotheken anzeigen zu lassen.

