Wo war ich überall & wie oft? So findet ihr es mit Google Maps heraus

Mit eurem Smartphone könnt ihr euch nicht nur anzeigen lassen, wo ihr euch aktuell befindet und welchen Weg ihr zu einem Ziel gehen müsst. Das Gerät speichert auch, wo ihr bereits früher überall wart. Wo findet man den Standortverlauf?

Die Angabe ist zum Beispiel spannend, wenn man an einem interessanten Ort war, sich aber nicht mehr genau an den Standort erinnert. Statistik-Nerds können im Standortverlauf mit Google Maps zudem ihre bereisten Länder und Städte schnell anzeigen lassen.

Wo war ich überall? So findet ihr es mit Google Maps heraus

Ist die Ortung in den Geräteeinstellungen aktiviert, ermittelt das Smartphone regelmäßig eure Position. Die Angabe wird nicht nur für den aktuellen Zeitpunkt angezeigt, sondern gespeichert. So kann man also auch später erfahren, wo man gewesen ist. Ihr findet den Standortverlauf in der Zeitachse über diesen Link: Zur Übersicht.

Stellt sicher, dass ihr mit dem richtigen Google-Account angemeldet seid.

Einmal aufgerufen seht ihr alle besuchten Orte . Die früheren Ziele sind mit einem roten Punkt markieren.

. Die früheren Ziele sind mit einem roten Punkt markieren. Links oben könnt ihr ein Datum einstellen. Dann könnt ihr den Standortverlauf für bestimmte Tage und Zeiträume durchsuchen.

einstellen. Dann könnt ihr den Standortverlauf für bestimmte Tage und Zeiträume durchsuchen. Links unten seht ihr die Gesamtzahl der Orte , die getrackt wurden.

, die getrackt wurden. Daneben seht ihr eure letzte Reis e.

e. Ist euch die Übersicht aller besuchten Orte zu unheimlich, könnt ihr rechts daneben die Option „Standort verwalten“ auswählen. Dahinter könnt ihr das Tracking ausschalten. Beachtet aber, dass ihr damit nur die Speicherung für die Anzeige in der Zeitachse verhindert. Google sammelt weiterhin Daten von euch, zum Beispiel für Werbung oder den aktuellen Standort für die Routenplanung in Google Maps.

Mithilfe der Weboberfläche des Standortverlaufs lässt sich mittels der eingebundenen Google Maps-Karte recht genau nachvollziehen, wo man sich an einem bestimmten Tag zu einer konkreten Uhrzeit aufgehalten hat. Falls man sich fragen sollte, an welchem Tag man denn nochmal in Dresden oder Frankfurt oder der Kneipe nebenan war und welchen Umweg durch die Stadt man nach der letzten Weihnachtsfeier genommen hat – der Standortverlauf kennt die Antwort darauf. Das Tracking funktioniert über das Android-Smartphone, den GPS-Sender und das auf dem Smartphone angemeldete Google-Konto.

Man kann sich optional sogar die kompletten Zeitstempel anzeigen lassen und so einsehen, wie lange man sich wo aufgehalten hat. Durch den Klick auf eine konkrete Uhrzeit öffnet sich zudem ein Dialog in der Map und zeigt Datum, Uhrzeit und den Ort an. Daneben besteht die Möglichkeit, einen spezifischen Standort zu löschen. Ebenso ist aber auch ein ganzer Tag oder der komplette Verlauf löschbar. Der Datei-Export als KML-File gehört auch zum Funktionsumfang.

Über das Menü links oben kann man den Zeitraum auswählen, für welchen der Bewegungsverlauf angezeigt werden soll.

Mit der Zeitleiste können gezielt bestimmte Tage ausgewählt werden.

Über das Zahnrad rechts unten kann man den eigenen Verlauf im KML-Format exportieren.

Zudem können alle getrackten Daten mit einem Klick heruntergeladen werden.

Wie oft war ich an einem Ort?

Mit einem zusätzlichen Anbieter kann man sich auch anzeigen lassen, wie oft man bestimmte Orte besucht hat: Zum Location HIstory Visualizer. Dafür müsst ihr zunächst den Standortverlauf aus eurem Google-Account herunterladen. Das geht über den Google-Datenexport (zum Export). Dort wählt ihr alle Einträge bis auf „Standortverlauf (Zeitachse)“ ab. Die Daten könnt ihr dann im History-Visualizer hochladen. Anschließend werden die besuchten Orte nicht bloß als rote Punkte dargestellt. Stattdessen könnt ihr in einer Heatmap entnehmen, wo ihr besonders häufig gewesen seid. Beachtet, dass der Service nicht zu Google gehört. Man gibt aber an, keine Standortdaten auf Servern abzulegen. Die Auswertung erfolgt offline.

Bewegungsverlauf in Google Maps ausschalten

Manch einem wird der Dienst mit Sicherheit unheimlich erscheinen, zumal dieser im Grunde nur eine Prise dessen ist, was Google im Laufe der Zeit über uns erfährt. Doch keine Angst: Die Nutzung dieser Funktion ist vollkommen auf freiwilliger Basis. Die Speicherung des Standortverlaufs kann ganz einfach auf dem Smartphone deaktiviert werden:

Öffnet die Einstellungen auf dem Android-Smartphone. Wählt den Abschnitt „Google“ aus. Hier findet man die Option „Standort„. Setzt den Regler auf „Aus„.

Alternativ kann man die Freigabe des eigenen Standorts auch über die Google-Maps-App ausschalten:

Öffnet Google Maps. Drückt auf die drei Striche links oben. Wählt im Menü die Option „Google-Standorteinstellungen„. Hier erreicht ihr das gleiche Menü wie oben und könnt die Standortfreigabe verhindern.

Standortverlauf löschen

Falls ihr aufgezeichnete Daten löschen wollt, müsst ihr ein wenig anders vorgehen:

Bestätigt die Eingabe, um alle aufgezeichneten Bewegungsdaten von Google zu löschen. (Bildquelle: GIGA)

Öffnet die Google-Webseite „Meine Aktivitäten“ auf dem Smartphone oder im Browser am PC. Scrollt etwas nach unten bis zum Abschnitt „Standortverlauf„. Hier könnt ihr ebenfalls die Einstellung ausschalten. Zudem findet ihr hier die Option „Aktivitäten verwalten„. Einmal ausgewählt, öffnet sich Google Maps. Drückt hier auf das Mülleimer-Symbol rechts unten und bestätigt die Löschung des Standortverlaufs. Alternativ könnt ihr das Zahnrad-Symbol drücken, um dort ebenfalls die Option „Gesamten Standortverlauf löschen“ zu finden.

Apps, die Standortinformationen verarbeiten, können gegebenenfalls nicht mehr richtig funktionieren und falsche oder gar keine Daten mehr anzeigen.

