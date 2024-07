Samsung wertet Smartphones bald mit neuer Funktion ordentlich auf

Samsung hat mit den Galaxy-S24-Smartphones die Galaxy AI eingeführt, konzentriert sich bei der Umsetzung der Features aber in erster Linie auf eigene Apps. Samsung hatte bereits angedeutet, dass sich das Unternehmen auch für Drittanbieter öffnen möchte und das im Rahmen eines Events jetzt noch einmal bestätigt.

Samsung will Live-Übersetzung für Drittanbieter-Apps freigeben

Wenn ihr ein Galaxy S24 Ultra (Test) oder ein anderes Samsung-Smartphone besitzt, das mit der Galaxy AI ausgestattet ist, dann könnt ihr eine neue Live-Übersetzung verwenden. Ruft ihr mit aktivierter Funktion irgendwo an, dann könnt sie dazu nutzen, um Gesagtes in eine andere Sprache zu übersetzen und bekommt Gesagtes in der anderen Sprache wieder zurück auf Deutsch übersetzt. Gleichzeitig könnt ihr auf dem Display mitlesen, was wirklich übersetzt wird. Eine wirklich geniale Funktion, die bisher nur in der Samsung-Telefon-App funktioniert. Das soll sich ändern (Quelle: GSMArena).

Samsung hat nämlich im Rahmen des letzten Unpacked-Events angekündigt, dass die Live-Übersetzung auch für Drittanbieter-Apps freigegeben wird. Welcher App-Anbieter diese Funktion nutzen wird, ist nicht bekannt. Anbieten würde es sich an vielen Stellen, beispielsweise direkt in WhatsApp. So könnten Unterhaltungen bei einem WhatsApp-Call in Echtzeit auf dem Samsung-Handy übersetzt werden.

Im Video zeigen wir euch das Samsung Galaxy S24 Ultra mit der Galaxy AI:

KI-Features von Samsung bald nur mit Abo-Gebühr

Aktuell könnt ihr alle KI-Funktionen der Galaxy AI auf Samsung-Geräten kostenlos verwenden. Das wird sich 2026 ändern. Samsung hat nämlich kürzlich angekündigt, dass die kostenlose Nutzung der KI-Features der Galaxy AI nur bis Ende 2025 möglich sein wird. Wie hoch die Gebühren ausfallen und ob Käuferinnen und Käufer neuer Smartphones ein oder zwei Jahre kostenlos erhalten, ist nicht bekannt. Sobald neue Informationen dazu auftauchen, werden wir euch informieren.

