Samsung und Xiaomi können einpacken: China-Hersteller plant echtes Akku-Monster

Viele Smartphone-Besitzerinnen und -Besitzer beschweren sich oft darüber, dass moderne Geräte nicht mehr so lange halten und der Akku schnell leer ist. Wieso also nicht einfach einen viel größeren Akku verbauen? Genau das hat OnePlus wohl vor.

OnePlus möchte Smartphone mit großem Akku bauen

Viele moderne Smartphones sind mit Batterien ausgestattet, die eine Kapazität von 4.000 bis 5.000 mAh besitzen. Dieser Bereich hat sich für die meisten Hersteller als ideal herausgestellt. Es kommt immer wieder mal vor, dass einzelne Modelle auch mit einem 5.500- oder 6.000-mAh-Akku ausgestattet sind. Das ist aber eher die Ausnahme statt die Regel. OnePlus möchte laut einer chinesischen Quelle selbst diesen Wert übertreffen. Angeblich plant das Unternehmen ein Modell mit 7.000-mAh-Akku (Quelle: Weibo).

Laut der Quelle soll der große Akku zunächst in einem Smartphone der Mittelklasse zum Einsatz kommen. Genau in diesem Preisbereich legen die Käufer großen Wert auf eine hohe Akkulaufzeit. Ob der große Akku danach auch in anderen Modellen verbaut wird, beispielsweise von Oppo, ist nicht bekannt. OnePlus gehört seit längerer Zeit direkt zu Oppo und viele Modelle teilen sich die technische Basis. OnePlus soll hier jedoch den Vortritt haben.

OnePlus ist erst seit Kurzem wieder in Deutschland aktiv

Ein Rechtsstreit zwischen Nokia und OnePlus hat den chinesischen Konkurrenten dazu gezwungen, den deutschen Markt zu verlassen. Lange waren deswegen keine OnePlus-Handys mehr verfügbar. Zu Beginn des Jahres haben sich die beiden Unternehmen aber dann wieder geeinigt und OnePlus könnte zukünftig wieder eine größere Rolle auf dem Markt spielen. Mit dem großen Akku könnte OnePlus vielleicht auch einige Interessenten von Samsung und Xiaomi abgreifen. Dort sind die meisten Mittelklasse-Handys mit etwa 5.000-mAh-Akku ausgestattet. Sobald es weitere Details zum neuen OnePlus-Handy mit dem Mega-Akku gibt, werden wir euch informieren.

