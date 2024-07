Samsung Galaxy Buds 3 (Pro) im Hands-On-Video: Mehr als nur Musik im Ohr

Samsung hat mit den Galaxy Buds 3 und Galaxy Buds 3 Pro zwei neue In-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Sie sehen nicht nur anders aus als ihre Vorgänger, sondern sollen auch besser klingen. Ob das stimmt, erfahrt ihr in unserem Hands-On-Video.

Samsung stellt Galaxy Buds 3 (Pro) vor

Neben neuen Handys, Smartwatches und einem smarten Ring hat Samsung auch neue Mini-Kopfhörer im Gepäck. Die Galaxy Buds 3 (Pro) kommen in einem ganz anderen Design daher als ihre Vorgänger: Mit ihrem dünnen Stiel erinnern sie an das bekannte AirPods-Design, die bisherige Knopf-Optik ist verschwunden.

Neu ist auch die Integration einer Samsung-KI, die unter anderem den Klang in Echtzeit analysiert. Dadurch soll die aktive Geräuschunterdrückung verbessert worden sein, die in beiden Modellen enthalten ist. Einen Konversationsmodus mit Stimmerkennung und Anpassung an Umgebungsgeräusche gibt es allerdings nur bei der Pro-Variante.

Samsungs Galaxy Buds 3 und 3 Pro (Bildquelle: GIGA)

Unterschiede gibt es auch bei den Lautsprechern: Während die Galaxy Buds 3 nur einen Einweglautsprecher haben, sind die Galaxy Buds 3 Pro mit „optimierten“ Zweiweglautsprechern mit Planar-Hochtöner ausgestattet. Außerdem ist die Akkukapazität beim Pro-Modell etwas höher (53 statt 48 mAh).

Die Wiedergabezeit gibt Samsung je nach Modell mit 5 bis 6 Stunden bei eingeschalteter ANC an. Rechnet man den Akku der Ladeschale hinzu, kommt man auf 19 bis 20 Stunden mit aktiver Geräuschunterdrückung. Ohne werden 23 bis 24 Stunden angegeben.

Die Galaxy Buds 3 Pro mit Ladeetui (Bildquelle: GIGA)

Besitzer eines Samsung-Smartphones können auf den Galaxy Buds 3 (Pro) einen KI-Dolmetscher aktivieren. Dieser übersetzt das Gehörte automatisch und in Echtzeit. Für die Flaggschiff-Handys von Samsung steht zudem eine „Ultra High Quality Audio“-Funktion zur Verfügung.

Samsung Galaxy Buds 3 ab 179 Euro

Die Samsung Galaxy Buds 3 sind im Vorverkauf in den Farben Silber und Weiß erhältlich und werden für 179 Euro angeboten. Die Pro-Variante kostet 249 Euro (bei Samsung anschauen). Für beide Modelle beginnt Samsung ab dem 24. Juli mit der Auslieferung.