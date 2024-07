Galaxy Ring im Hands-On-Video: Samsung macht die Smartwatch überflüssig

Der Galaxy Ring ist da: Mit dem smarten Gadget für den Ringfinger will Samsung Gesundheitstracking auf eine neue, unauffällige Art ermöglichen – und bis zu sieben Tage Akkulaufzeit bieten. Wir stellen euch den Ring im Hands-On-Video vor.

Samsung Galaxy Ring: Leicht und unauffällig

Samsung erweitert sein Wearables-Portfolio mit dem neuen Galaxy Ring, einem unauffälligen und leichten Gerät, das Gesundheitsdaten direkt am Finger misst und analysiert. Der Galaxy Ring ist in drei Farben – Titanium Black, Titanium Silver und Titanium Gold – und neun verschiedenen Größen erhältlich.

Anzeige

Samsungs Galaxy Ring erscheint in drei Farben (Bildquelle: GIGA)

Der Ring, der je nach Größe zwischen 2,3 und 3 Gramm wiegt, ist mit einem optischen Herzfrequenzsensor, einem Beschleunigungssensor und einem Infrarot-Temperatursensor ausgestattet, die in einem bis zu 10 ATM wasserdichten Titangehäuse untergebracht sind. Der smarte Ring ist nicht nur wasserdicht, sondern auch staubdicht nach IP68-Standard. Beim Händewaschen kann der Galaxy Ring also einfach am Finger bleiben.

Anzeige

Geladen wird der Ring in einer Ladeschale, die über einen eigenen Akku mit 361 mAh verfügt. Die Akkukapazität des Rings selbst variiert zwischen 18 und 23,5 mAh. Samsung spricht von einer Laufzeit von bis zu sieben Tagen.

Die Ladeschale des Galaxy Ring (Bildquelle: GIGA)

Der Ring lässt sich über Bluetooth 5.4 mit Galaxy-Smartphones (Android 11 oder höher) koppeln und synchronisiert Daten mit der Samsung Health App. Über Gesten kann der Träger beispielsweise Alarme deaktivieren oder sein Smartphone rudimentär bedienen, ohne es in die Hand nehmen zu müssen. Zur Kompatibilität mit anderen Android-Handys macht Samsung keine Angaben.

Anzeige

Samsung Galaxy Ring kostet 449 Euro

Samsung hat für den Galaxy Ring einen Preis von 449 Euro für alle Größen und Farben angekündigt (bei Samsung anschauen). Vorbestellungen sind ab sofort möglich, der Verkaufsstart ist für den 24. Juli geplant. Wer sich früh entscheidet, kann von Angeboten wie Tauschprämien und anderen Extras profitieren.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.