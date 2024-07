Samsung überrascht: Brandneues Software-Update bereits auf älterem Handy im Einsatz

Samsung arbeitet genau wie alle großen Smartphone-Hersteller aktuell daran, Android 15 so schnell wie nur möglich als Update bereitzustellen, wenn Google die finale Version veröffentlicht. Normalerweise fokussieren sich die Unternehmen darauf, die neuesten Modelle zu versorgen. Samsung will aber wohl auch ältere Handys schnell auf den neuesten Stand bringen.

Samsung Galaxy S23 Ultra mit Android 15 gesichtet

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass das Galaxy S24 Plus jetzt schon mit Android 15 und One UI 7 in einem Benchmark erwischt wurde. Groß gewundert hat uns das nicht, denn Samsung dürfte mit Sicherheit schon an der Umsetzung auf Basis der Beta-Versionen von Google arbeiten. Überraschender ist hingegen, dass auch schon das Galaxy S23 Ultra mit der neuen Android-Version genutzt wird. Dieses ist ebenfalls im Benchmark damit gesichtet worden (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Google wird Android 15 vermutlich am 13. August 2024 auf dem Pixel-Event in der finalen Version veröffentlichen. Samsung könnte also kurz darauf das eigene Beta-Programm starten und One UI 7 auf Basis der neuen Android-Version zum Test freigeben – dann nicht nur für die Galaxy-S24-Smartphones, sondern auch ältere Generation. Das wäre natürlich klasse, denn so würde die finale Version einfach früher veröffentlicht – vorausgesetzt es geht nichts schief.

Wir gehen trotzdem davon aus, dass Samsung Android 15 und One UI 7 erst für die Galaxy-S24-Modelle veröffentlicht. Immerhin sind es die neuesten Smartphones. Doch viel Wartezeit dürfte es danach auch für ältere Generationen nicht geben.

Anzeige

So einfach schützt ihr den Akku in eurem Samsung-Handy:

Samsung Galaxy: So habt ihr länger was vom Akku Abonniere uns

auf YouTube

Samsung muss viele Smartphones mit Android 15 versorgen

Samsung kann sich auch gar nicht viel Zeit lassen, denn seit dem Galaxy S21 gibt es eine fünfjährige Update-Garantie mit vier Jahren neuen Android-Versionen. Das Unternehmen hat extrem viele Geräte vor sich, die mit Android 15 und One UI 7 ausgestattet werden müssen. Es gibt also keinen Grund für eine künstliche Verzögerung. Immerhin werden gleichzeitig auch monatliche Updates fällig. Wir sind gespannt, wann der Beta-Test startet und halten euch auf dem Laufenden.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.