Spotify startet nicht? Lösungen für PC-Client & App

Wenn Spotify auf eurem PC oder Smartphone nicht mehr startet, kann es dafür verschiedene Gründe geben. Wir erklären euch hier Schritt für Schritt, was ihr überprüfen und unternehmen könnt, wenn euer Spotify-Player oder die App streikt.

Bevor ihr euch auf die Fehlersuche bei eurem Gerät begebt, solltet ihr vorher überprüfen, ob Spotify down ist. Wenn der Musik-Streamingdienst selbst Probleme hat, kann das auch zu Fehlern in der App oder beim PC-Client führen. Schaut also zuerst auf allestörungen.de oder beim offiziellen X-Account nach, ob der Dienst aktuell Probleme mit seinen Servern hat. Alternativ könnt ihr auch anstelle des PC-Clients oder der App den Spotify-Web-Player ausprobieren. Wenn ihr hier keine Fehler findet, liegt das Problem sehr wahrscheinlich doch an eurem Endgerät.

Spotify: PC-Client startet oder lädt nicht (Windows)

Schritt 1: Prozess beenden & neu starten

Wenn der Spotify-Player auf dem PC nicht startet oder nicht vernünftig lädt, solltet man zuerst versuchen, dessen Prozess zu schließen und das Programm von neuem starten. Geht dafür wie folgt vor:

Klickt mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste und klickt im Menü auf „Task-Manager“. Alternativ könnt ihr hierfür auch die Tastenkombination [[Strg]]+[[Alt]]+[[Entf]] nutzen. Im Reiter Prozesse klickt ihr auf die Spalte „Name“, um die Prozesse nach Namen zu sortieren. Sucht „Spotify“ heraus und macht einen Rechtsklick darauf. Wählt im Menü Button „Task beenden“ an, um den PC-Client endgültig zu schließen. Startet Spotify nun erneut auf eurem Computer.

Wenn der Client weiterhin nicht startet, solltet ihr auch einmal versuchen, euren PC sauber neu zu starten. Hilft auch dies nicht, macht mit Schritt 2 weiter.

Schritt 2: Cache löschen

Möglicherweise sind fehlerhafte Daten, wie beispielsweise ein nicht komplett heruntergeladenes Update oder ähnliches in den Cache gelangt, was den Start von Spotify verhindert. In dem Fall müssen wir den Cache löschen. Geht dafür wie folgt vor:

Der Cache des Spotify-Players befindet sich auf Windows im Appdata-Ordner. Um dort hinzugelangen, müsst ihr entweder den Pfad direkt in die Adresszeile des Windows-Explorers eingeben oder die Option aktivieren, dass euch versteckte Ordner angezeigt werden. Je nachdem, ob ihr den PC-Client direkt von der Spotify-Webseite oder aus dem Microsoft-Store heruntergeladen habt, befindet sich der Cache-Ordner an unterschiedlichen Stellen. Schaut an den folgenden drei Stellen nach, und löscht den entsprechenden Ordner beziehungsweise die Dateien: C:\Users\[Euer_Benutzername]\AppData\Local\Spotify\ löscht hier den Ordner Storage .

löscht hier den . C:\Users\[Euer_Benutzername]\AppData\Roaming\Spotify\Users\[Spotify-Benutzername]\ löscht hier die Datei local-files.bnk .

löscht hier die . C:\Users\[Euer_Benutzername]\AppData\Local\Packages\SpotifyAB.SpotifyMusic_zpdnekdrzrea0\ löscht hier den Ordner LocalCache .

Schritt 3: Spotify-Client deinstallieren & neu installieren

Wenn Spotify immer noch nicht startet, hilft wahrscheinlich nur noch die De- und Neuinstallation des Programms. In diesem Fall werden für gewöhnlich eure heruntergeladenen Lieder gelöscht und ihr benötigt eure Account-Daten, um euch nach der Neuinstallation wieder einloggen zu können. Deinstalliert den PC-Client, startet euren Rechner neu, ladet euch dann die neueste Version herunter und installiert diese.

Sollte Spotify auch nach einer Neuinstallation nicht starten, sind vielleicht die Einstellungen eurer Anti-Viren-Software, Firewall oder allgemein des Netzwerks schuld. Ebenfalls möglich: Ihr nutzt eine zu alte Windows-Version. In diesem Fall solltet ihr euer Betriebssystem auf den aktuellen Stand bringen oder (nicht empfohlen) eine ältere Version des Spotify-Clients ausprobieren, die auf eurem nicht aktuellen System läuft. Wenn dies alles nicht zutrifft, solltet ihr den Spotify-Support kontaktieren.

Spotify: Smartphone-App startet nicht

Update installieren

Schaut zuerst im Play Store (Android) oder App Store (Apple) nach, ob es eine Aktualisierung gibt. Sucht dafür nach „Spotify“ und öffnet die Detail-Seite. Falls ein Update vorhanden ist, tippt einfach auf den Button „Aktualisieren“, um dieses zu installieren.

Cache leeren

Wenn nur der Dienst nicht startet, ihr aber noch in der App navigieren könnt, solltet ihr wie folgt den Cache direkt in der Spotify-App löschen:

App neu installieren

Wenn das Löschen des Caches nicht hilft, könnt ihr die App neu installieren. Dabei werden jedoch die für das Offline-Hören heruntergeladenen Lieder gelöscht.

Deinstalliert die Spotify-App auf eurem Android-Gerät oder iPhone/iPad. Öffnet danach den Play Store (Android) oder App Store (Apple), sucht erneut nach „Spotify“ und tippt auf den Button „Installieren“ (Android) beziehungsweise „Laden“ (Apple).

