Netflix Profilbild ändern: So passt ihr euer persönliches Icon an

Netflix hat aus den Original-Produktionen eine ganze Reihe an Profilbildern erstellt, die ihr für euer Netflix-Profil verwenden könnt. Wie ihr euer Netflix-Bild in der Mobile-App, an der Spielekonsole, dem Streaming-Stick oder Smart-TV sowie im Browser anpassen könnt, zeigen wir euch hier. Die Einstellungen gelten dabei immer übergreifend für alle Geräte.

Anzeige

Netflix-Profilbild in der Mobile-App anpassen

Öffnet die Netflix-App auf eurem Smartphone oder Tablet und wählt euer Profil an. Tippt in der Auswahl unten auf „Mein Netflix“ und dann oben rechts auf das „Menü“-Symbol (≡­). Tippt auf „Profile verwalten“. Wählt das Profil aus, bei dem ihr das Profilbild anpassen wollt. Tippt direkt auf das Profilbild. Wählt ein neues Profilbild aus und tippt abschließend mehrfach auf den Pfeil oben links, um zurückzukehren.

So ändert ihr das Profilbild eures Netflix-Profils am Handy (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Netflix-Profilbild im Browser anpassen (PC)

Öffnet einen neuen Tab mit der Netflix-Seite und loggt euch mit euren Account-Daten ein. Klickt unter der Profilauswahl auf „Profile verwalten“.

Wenn ihr schon auf eurem Profil seid, könnt ihr die Maus auf euer Profilbild bewegen und hier „Profile verwalten“ auswählen. Wählt das Profil aus, bei dem ihr das Netflix-Bild ändern wollt. Klickt auf das Stiftsymbol im Profilbild. Wählt nun euer neues Account-Bild aus und bestätigt, indem ihr auf die Schaltfläche „Ja“ klickt, wenn ihr gefragt werdet. Scrollt runter und klickt auf den Button „Speichern“, um eure Änderungen zu übernehmen. Wählt abschließend die Schaltfläche „Fertig“ an.

Anzeige

So ändert ihr das Profilbild eures Netflix-Profils im Browser (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Netflix-Profilbild auf Spielekonsole, Streaming-Stick & Smart-TV ändern

Die Netflix-App auf anderen Geräten ähnelt sich zum größten Teil. Möglicherweise sind bestimmte Buttons oder Menüs aber leicht anders beschriftet, als in der folgenden Anleitung:

Öffnet die Netflix-App auf eurem Streaming-Stick, der Spielekonsole oder dem Smart-TV. Wählt das Stiftsymbol links neben eurem aktuellen euer Profilbild aus. Navigiert zu „Profilbild“ und wählt die Option an. Sucht nun euer neues Profilbild aus und bestätigt eure Auswahl, indem ihr die Schaltfläche „Ja“ betätigt. Abschließend betätigt ihr die Schaltfläche „Fertig“, um eure Änderungen zu speichern.

Anzeige

Wie schaust du Filme & Serien?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.