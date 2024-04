Wahre Geheimtipps auf Netflix: Diese 9 Serien müsst ihr sehen

© Netflix 10 / 10

The End of the F***ing World: Basierend auf der preisgekrönten Comic-Reihe von Charles Forsman nimmt die Serie den Zuschauer mit in das düstere und verwirrende Leben der Teenager-Außenseiter James und Alyssa. Es steht ein ganz besonderer Roadtrip an (bei Netflix anschauen).

IMDb-Wertung: 8,0/10

Status: Abgeschlossen (2 Staffeln)