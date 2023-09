Julien Bam: So schaut ihr seine Hauptvideos richtig

© Bildquelle: YouTube / Julien Bam 2 / 17

Ende 2019 hat Julien Bam auf YouTube angekündigt, seinen Hauptkanal „Julien Bam“ zu schließen. Aber nicht ohne das Versprechen zu geben, die verschiedenen Kurzfilm-Reihen zu beenden. Dieses Projekt geht er seitdem an und überrascht seine Follower mit hochwertigen Kurzfilmen, die teilweise eine Länge von knapp 40 Minuten haben. Die einzelnen Geschichten sind gespickt mit Ohrwurm-Songs, Star-Auftritten und Plot-Twists, die auf ein großes Finale hindeuten. 2023 können wir nun auf dieses hinfiebern.

Die Wurzeln der Hauptvideos von Julien Bam liegen weit zurück und teilen sich in verschiedene Geschichten: Zu Weihnachten 2016 erschien das Musikvideo „Santa ist der Boss“ und damit war die Geschichte um die Wächter geboren. Über die Jahre sind zudem die wörtlich zu nehmenden „Märchen in asozial“, die Sci-Fi-Reihe „Ehrenmänner of the Galaxy“ und die „Songs aus der Bohne“ entstanden. Neben Julien Bam sind Joon Kim, Julia Beautx, Kelly MissesVlog und Rezo in vielen Geschichten mit von der Partie. Was es mit den Videoreihen auf sich hat und in welcher Reihenfolge sie angeschaut werden sollten, erklären wir euch auf den nächsten Seiten.