Konkurrenz für Trump? YouTuber will US-Präsident werden, aber es gibt einen Haken

2024 wird ein neuer US-Präsident gewählt. Die Wahl entscheidet sich zwischen dem amtierenden Präsidenten Joe Biden und dem Ex-Präsidenten Donald Trump. Nun wirft aber auch noch der YouTuber MrBeast seinen Hut in den Ring.

MrBeast will US-Präsident werden

In diesem Jahr ist wohl kein Thema größer in den USA als die Präsidentschaftswahl. Am 5. November 2024 dürfen wieder Millionen US-Amerikaner ihr Oberhaupt für die nächsten vier Jahre wählen. Zur Auswahl stehen in diesem Jahr der amtierende US-Präsident Joe Biden und der ehemalige Präsident Donald Trump.

Anzeige

Das Internet hat indessen einen anderen Favoriten und zwar den YouTuber MrBeast. Dieser hat auf X (ehemals Twitter) verkündet, dass er ins Rennen um die Präsidentschaft einsteigen will – vorausgesetzt die Altersbegrenzung wird aufgehoben:

MrBeast bezieht sich mit dieser Aussage auf die gesetzliche Vorgabe, dass ein US-Präsident mindestens 35 Jahre alt sein muss. Der YouTuber, der mit bürgerlichem Namen James Donaldson heißt, ist aktuell 26 Jahre alt und somit nicht berechtigt, Präsident der USA zu werden.

Anzeige

MrBeast: YouTuber und Menschenfreund

Trotzdem feiert das Internet, allen voran die Community auf X, die Vorstellung das Jimmy US-Präsident werden will. Immerhin ist MrBeast nicht nur YouTuber, sondern auch Philanthrop. So nutzt er seine enorme Reichweite nicht nur für verrückte Video-Ideen, sondern hilft auch vielen Menschen.

Anzeige

In seinem neuesten Video baut er zusammen mit seinem Team zum Beispiel 100 Häuser, um sie im Anschluss an Bedürftige zu verschenken:

Auf die Frage eines Users, ob Jimmy auch als US-Präsident weiterhin YouTube-Videos produzieren wird, antwortet MrBeast: „Ich würde mich eher auf die Leitung der größten Volkswirtschaft der Welt konzentrieren.“ (Quelle: X)

Der YouTuber scheint den Gedanken also durchaus ernst zu nehmen. Und wer weiß, vielleicht tritt der gebürtige Amerikaner ja 2036 wirklich zur Wahl an.