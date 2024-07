Black Butler: Wo gibt es den Anime im Stream?

Das Traum-Duo von Ciel und Sebastian kehrt 2024 mit „Public School Arc“ zurück in die Herzen der Zuschauer. Wenn ihr gerne die alten Staffeln nochmal schauen wollt, bevor ihr euch in die neuen Abenteuer stürzt, dann seid ihr bestimmt schon auf der Suche nach einem Stream verzweifelt. Wo gibt es denn den teuflischen Anime legal zu streamen?

Bei einem Brand verliert der kleine Ciel seine Eltern und wird selbst in eine okkulte Sekte verschleppt und bei Zeremonien missbraucht. Er ruft einen Dämon herbei, um sich zu retten und geht mit diesem ein Geschäft ein: Der Dämon wird unter dem Namen Sebastian Michaelis als sein Butler agieren und ihn beschützen. Die Gegenleistung für seine Dienste ist Ciels Seele.

Black Bulter Public School Arc: Im Stream bei Crunchyroll

2024 erschien unvermutet eine Fortsetzung von Black Butler, bei der das teuflische Duo eine öffentliche Schule unsicher macht. Als Abonnenten von Crunchyroll könnt ihr euch dort sorgenfrei euch alle Folgen auf einmal hineinziehen. Klickt hier, um zu Folge 1 zu gelangen.

Da es sich um einen recht neuen Anime handelt, werdet ihr das Premiumabo brauchen, um die Folgen sehen zu können. In einem separaten Artikel erklären wir euch alles rund um den Anbieter Crunchyroll. Da nun auch Staffel 5 von Black Butler angekündigt wurde, ist zu erwarten, dass diese auch wieder bei Crunchyroll im Simulcast erscheinen wird.

Ob ihr für einen einzigen Anime ein Abo abschließen wollt, ist natürlich euch überlassen. Neben Black Butler findet ihr aber auf Crunchyroll viele andere alte und neue Animes, in die es sich definitiv hineinzuschauen lohnt. Auch könnt ihr da viermal jährlich viele neue Releases im Simulcast streamen und so up-to-date mit der Anime-Welt bleiben. Unsere Redakteurin Marina Hänsel hat für euch in der nachfolgenden Galerie einige Vorschläge, wenn es um den nächsten Anime-Marathon geht:

Glücklicherweise ist Anime mittlerweile in Deutschland so ziemlich angekommen, sodass ihr neben Crunchyroll auch auf Prime Video und Netflix eine Vielzahl an spannenden und herzzerreißenden Animes für den nächsten Animeabend findet.

Black Butler Stream: Wo ihr Staffel 1-3 schauen könnt

Leider haben wir für euch schlechte Neuigkeiten: Aktuell (Stand Juli 2024) könnt ihr die Staffeln 1-3 von Black Butler nirgendwo im Streaming-Abo sehen. Die einzige legale Option, die euch da zur Verfügung steht, ist der Kauf der Serie, auch wenn das nicht sonderlich zeitgemäß ist. Es bleibt die Hoffnung, dass dank der neuen Staffeln auch die alten Staffeln bald bei Crunchyroll oder Prime Video landen könnten, doch bis es so weit ist, müssen wir euch bedauerlicherweise auf das erwerbare Angebot vertrösten.

Aber auch hier verhält es sich schwierig: Wollt ihr den deutschen Dub sehen, werdet ihr leider nicht fündig. Wir empfehlen euch, die komplette erste Staffel auf Englisch zu erwerben. Oft sind die englischen Anime-Importe sogar deutlich günstiger als die deutschen Releases. Solltet ihr während eurer Recherche auf Seiten stoßen, die den Anime womöglich sogar kostenlos anbieten, dann ist es gewiss, dass es sich hierbei um illegales Streaming handelt. Wo ihr Anime legal schauen könnt, erfahrt ihr hier: Legale Anime-Streamingdienste in Deutschland.

Eine kleine Randnotiz: Ihr werdet womöglich Staffel 2 von Black Butler auf Amazon auf Deutsch finden – leider aber nur Teil 2.

Staffel 3 könnt ihr wiederum auf Deutsch schauen. Bedenkt dabei, dass sich die Staffel auf zwei Disks aufteilt.

Den Spin-off „Book of the Atlantic“ könnt ihr bei Prime Video kaufen, wenn ihr etwas günstiger wegkommen wollt. Ansonsten könnt ihr den Film ebenso auf Bluray erwerben:

Ist für euch „Weeb“ ein Begriff voller Stolz und ein Zeichen von investierter Zeit und Mühe? Dann testet euer Wissen rund um Anime mit unserem Quiz. Werdet ihr alle 99 Anime erfolgreich erraten können?

Wenn ihr diese 99 Serien an einem Bild erkennt, seid ihr ein echter Anime-Experte

