Isekai für Leseratten: Beliebter Manhwa bekommt eine Anime-Adaption

Nach dem Erfolg von „Solo Leveling“ bekommt nun ein weiterer Isekai-Manhwa eine Anime-Adaption. Bei „Omniscient Reader“ begleitet ihr Kim Dokja, der plötzlich in die Welt seines Lieblings-Webnovels teleportiert wird. Der Kampf um das Happy Ending wird spannend. Alle Informationen rund um den Anime findet ihr hier.

Omniscient Reader's Viewpoint – über 200 Kapitel fesselnde Action

Japanische Mangas und Animes gehören für den westlichen Leser bzw. Zuschauer schon länger zur Normalität. Aber seit einigen Jahren schafft eine weitere Gattung – die der koreanischen Manhwas – auf die Spitzen der Charts. Die in Gegensatz zu Manga bunten Comics, die oft online kostenlos als Webtoons zu lesen sind, sorgen immer wieder für eine Menge Herzschmerz und Spannung. Oft ist der nächste logische Schritt eine Verfilmung oder gar ein eigenes Spiel, so wie es bei „Solo Leveling Arise“ der Fall ist.

Eine der bekanntesten Manhwas neben „Solo Leveling“ ist „Omniscient Reader's Viewpoint“, der seit 2020 erscheint. Der Comic erzählt die Geschichte von Dokja, der Web Novels über alles liebt und bis zum bitteren Ende der einzige Leser von „Three Ways to Survive the Apocalypse“ bleibt. Als er glaubt, am Ende angekommen zu sein, passiert Unerwartetes: Er wird in die Welt seiner Lieblingsgeschichte teleportiert und muss fortan dort ums Überleben kämpfen.

Hier seht ihr den ersten Trailer zu der kommenden Adaption:

Nachdem die Anime-Adaption von „Solo Leveling“ sich unglaublicher Beliebtheit erfreute und mit einem MAL-Score von 8.3 von sich überzeugen konnte, ist es wenig überraschend, dass nun mit „Omniscient Reader“ eine weitere Manhwa-Verfilmung folgt. Es ist leider noch nicht bekannt, wann der Anime erscheinen wird. Doch die Produktion durch Crunchyroll und Aniplex lässt auf ähnliche Qualität wie bei „Solo Leveling“ hoffen und sorgt für viel Aufregung bei den Fans.

Aber auch für Neulinge in dem Genre sollte „Omniscient Reader“ einen tollen Einstieg bieten. Wer bereits aus der Beschreibung heraus Interesse an dem Manhwa gewinnen konnte, kann ihn entweder kostenlos online lesen oder mit Band 1 von 6 des Comics anfangen:

Omniscient Reader's Viewpoint #1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.07.2024 17:20 Uhr

