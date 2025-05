Samsung bringt eine der coolsten Funktionen des Galaxy S25 auf die Smartwatch

Smartwatches sind längst mehr als nur schicke Accessoires, die die Uhrzeit anzeigen. Sie sind zu multifunktionalen Begleitern geworden, die unser Leben einfacher machen. Ob Nachrichten lesen, Anrufe entgegennehmen oder den Gesundheitszustand überwachen – all das lässt sich inzwischen direkt vom Handgelenk aus steuern. Samsung soll dieses Erlebnis nun auf die nächste Stufe heben.

Samsungs Now Bar: Mehr als nur eine Infoleiste

Bisher waren Smartwatches oft auf grundlegende Informationen und Benachrichtigungen beschränkt. Wer detailliertere Informationen benötigte, griff früher oder später doch zum Smartphone. Das soll sich mit der Now Bar, bekannt von One UI 7, ändern. Samsung bringt mit diesem neuen Feature eine Art intelligente Infoleiste direkt auf das Zifferblatt der Galaxy Watch. Das bedeutet: Wichtige Informationen wie Karten, Mediensteuerung und Live-Sport-Ergebnisse sind sofort sichtbar – ganz ohne umständliches Navigieren durch Menüs (Quelle: Android Authority).

Die Now Bar ist nicht nur eine einfache Infoleiste, sondern ein dynamisches Widget-System, das sich an eure Bedürfnisse anpasst. Ihr könnt entscheiden, ob die Anzeige minimalistisch als Symbol oder als detaillierte Variante mit Text erscheinen soll. Mit einem doppelten „Pinch“ (Zweifach-Zusammenziehen) auf dem Bildschirm lässt sich die Now Bar blitzschnell aufrufen. Sie zeigt kontextabhängige Inhalte an – vom aktuellen Wetter über Navigationsinfos bis hin zu Tipps zur Nutzung der Now Bar selbst. Sie wurde zuerst mit den Galaxy-S25-Smartphones eingeführt und landet auf immer mehr Geräten.

Neben der Now Bar führt Samsung das sogenannte „Now Brief“ ein. Diese Funktion bündelt alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Für Sportfans besonders interessant: Live-Scores werden dank Google-Integration in Echtzeit angezeigt. So seid ihr immer auf dem neuesten Stand – ohne euer Smartphone zücken zu müssen.

Wann wird die Now Bar verfügbar sein?

Laut aktuellen Leaks soll die Now Bar mit dem kommenden „One UI 8 Watch“-Update eingeführt werden. Offiziell hat Samsung das noch nicht bestätigt, doch die Gerüchteküche brodelt. Sollte sich der Zeitplan bestätigen, können Galaxy-Watch-Nutzer schon bald von den neuen Funktionen profitieren und ihre Smartwatch noch vielseitiger nutzen.