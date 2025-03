Samsung möchte eine der coolsten Funktionen vom Galaxy S25 noch besser machen

Samsung hat mit den Galaxy-S25-Smartphones und One UI 7 die Now Bar offiziell eingeführt. Damit erhaltet ihr nicht nur wichtige Informationen auf dem Sperrbildschirm, sondern ihr könnt Funktionen auch direkt erreichen. Genau dieses Feature wird bald auf vielen weiteren Handys landen und soll laut neuesten Informationen erweitert werden.

Samsung soll die Now Bar erweitern

Samsung soll den Inhalt seiner neuen Now Bar durch zusätzliche App-Integrationen erweitern. Die praktische Informationsleiste, die erst kürzlich mit One UI 7 und den Galaxy-S25-Smartphones eingeführt wurde, soll künftig noch mehr relevante Echtzeitdaten direkt auf eurem Handy anzeigen. Besonders spannend: Auch lokale Dienste verschiedener Länder sollen eingebunden werden.

Die ersten neuen Partner sollen bereits feststehen: In Südkorea wird die Taxi-App Kakao T ihre Dienste in die Now Bar integrieren. Ihr könnt dann die Ankunftszeiten eures bestellten Fahrzeugs oder die voraussichtliche Fahrtdauer direkt in der Leiste sehen. Auch Naver Sports soll als zweiter Sportinformationsdienst neben Google Sports eingebunden werden und Live-Ergebnisse aus Baseball, Basketball, Fußball und Volleyball liefern.

Aktuell unterstützt die Now Bar bereits elf verschiedene Dienste von Google und Samsung. Die Besonderheit: Durch die sogenannten Cross-App-Actions können Daten sicher zwischen verschiedenen Apps ausgetauscht werden – orchestriert durch Samsungs Sprachassistenten Bixby. In Südkorea sind bereits weitere lokale Dienste wie der Essenslieferant Baedal Minjok sowie die Navigations-Apps Kakao Navi und Naver Maps integriert (Quelle: SamMobile).

Im Video könnt ihr euch die Now Bar in Aktion anschauen:

Samsung Galaxy S25: Now Bar in Aktion

Samsung möchte Now Bar weltweit ausbauen

Samsung plant, das Angebot der Now Bar kontinuierlich zu erweitern. Die Integration lokaler Dienste in Südkorea ist dabei nur der Anfang. Es ist davon auszugehen, dass Samsung auch in anderen Märkten relevante regionale Partner einbinden wird, um die Now Bar für euch weltweit noch nützlicher zu machen.

Die Now Bar wird nämlich nicht nur auf den Galaxy-S25-Smartphones laufen, sondern auch auf vielen anderen Geräten, die das Update auf Android 15 und One UI 7 erhalten. Es wäre auch im Sinne der verschiedenen Anbieter, auf den Sperrbildschirmen der Samsung-Smartphones aufzutauchen.