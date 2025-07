Apple hat es vorgemacht, Samsung zieht nach: Coole Smartphone-Funktion wird ausgebaut

Neues Feature für One UI 8 ist vielleicht nicht originell, aber trotzdem praktisch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple-Nutzer können sich dank Live Activities auch im Sperrbildschirm Benachrichtigungen von Apps anzeigen lassen. Seit One UI 7 bietet Samsung ein ähnliches Feature – allerdings in deutlich eingeschränkter Form. Das soll sich ändern.

Anzeige

Samsung arbeitet an besseren App-Benachrichtigungen im Sperrbildschirm

Bisher konnten nur sehr wenige Apps (meistens von Samsung selbst entwickelte) auf das praktische Feature im Sperrbildschirm zugreifen. Android Authority hat jetzt entdeckt, dass sich das mit einem Update für One UI 8 ändern dürfte. Die Benutzeroberfläche für Galaxy-Smartphones nutzt dafür das Android-16-Feature „Live Updates“.

In einer Beta-Version von One UI 8 steckt bereits eine Entwickler-Einstellung, mit der Live-Benachrichtigen für alle Apps aktiviert werden können. Live Updates von Apps könnten dann in der Now Bar und der Status-Leiste angezeigt werden (Quelle: Android Authority).

Bisher gibt es noch keine Apps, die Live Updates unterstützen. Android Authority hat allerdings nachgestellt, wie eine App-Benachrichtigung in der Now Bar aussehen könnte:

So könnten die Benachrichtigungen aussehen. (© Mishaal Rahman/ Android Authority)

Anzeige

Wie geht es jetzt weiter?

Aktuell ist das praktische Feature für Samsung-Smartphones noch in der Beta und dann nochmal hinter der Entwickler-Einstellung versteckt. Sobald die neue Version wirklich erscheint, dürfte die Option allerdings standardmäßig freigeschaltet werden, dass Nutzer nicht erst einen Schalter umlegen müssen.

Die erweiterten Benachrichtigungen könnten auch abseits des Smartphones zum Einsatz kommen. Laut Android Police soll die Now Bar zusammen mit Live Updates auch auf Galaxy-Smartwatches zum Einsatz kommen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.