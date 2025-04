Android 16 für Samsung-Smartphones: Das erwartet euch wirklich mit One UI 8

Während Samsung gerade noch dabei ist, Android 15 und One UI 7 zu verteilen, steht Android 16 und One UI 8 bereits vor der Tür. Jetzt ist sogar ein Video aufgetaucht, das zeigt, was euch mit der neuen Software erwartet. Zu viel dürft ihr nach dem Android-15-Update aber nicht erwarten – das sei vorweggesagt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung-Smartphone läuft bereits mit Android 16

Google hat die Entwicklung von Android 16 in diesem Jahr viel schneller vorangetrieben. Das sorgt bei Herstellern wie Samsung für Probleme. Während die nämlich noch mit Android 15 beschäftigt sind, kommt schon die nächste Version um die Ecke. Samsung will das aber gut handeln, denn schon jetzt ist eine Version von Android 16 und One UI 8 im Video aufgetaucht:

SamMobile führt euch darin durch die wenigen Änderungen, die One UI 8 im Vergleich zu One UI 7 wirklich bringt. Es werden Funktionen wie „Now Brief“ eingeführt, die eigentlich schon Teil von Android 15 sein sollten. Die LOG-Funktion beim Aufnehmen von Videos ist drin und ein überarbeitetes Design für Samsung-Apps. Dazu gehört beispielsweise die Galerie, die sich optisch etwas verändert.

Anzeige

Insgesamt halten sich die Änderungen mit One UI 8 aber in Grenzen. Samsung hat mit One UI 7 die Grundlage für die Zukunft gelegt und dort viele Neuerungen umgesetzt. Deswegen hat die Entwicklung auch so viel länger gedauert als sonst.

Anzeige

Wann ist mit Android 16 und One UI 8 zu rechnen?

Samsung dürfte den Fokus zunächst auf Android 15 und One UI 7 setzen. Da steht der Rollout noch für unzählige Smartphones an. Vermutlich vergehen nach der Ankündigung von Google noch einmal einige Monate, bis Android 16 und One UI 8 erscheinen.

Anzeige

Uns würde es nicht wundern, wenn die neuen Falt-Smartphones im August den Anfang machen und erst danach die älteren Smartphones aktualisiert werden. Da wir uns aktuell ganz am Anfang der Entwicklung befinden, ist der Zeitplan komplett unklar. Sobald sich etwas tut, werden wir euch informieren.

Das erwartet euch in Android 15:

Das ist neu in Android 15 Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.