Android Auto auf Samsung-Handys: Hauseigene Alternative macht einiges besser

Samsung entwickelt mit „Samsung Auto“ eine Alternative zu Android Auto für Galaxy-Smartphones. Die smarte Software für die Fahrzeugintegration bietet praktische Navigations-Features und eine übersichtliche Benutzeroberfläche. Konkurrenz gibt es in diesem Bereich nicht viel – dafür einen dicken Haken.

Samsung Auto aufgetaucht

Die in One UI 7 integrierte „Samsung Auto“-App ermöglicht Galaxy-Nutzern die Verbindung mit kompatiblen Fahrzeugen über Baidu CarLife+ oder ICCOA CarLink – sowohl kabelgebunden als auch kabellos. Allerdings beschränkt sich die Kompatibilität auf Fahrzeugmodelle, die ausschließlich in China verkauft werden. Selbst populäre Marken wie Audi sind nur mit ihren chinesischen Varianten kompatibel.

Das Interface von Samsung orientiert sich an bekannten Standards, wie ihr sie von Android Auto kennt. Es wird ein Dashboard für die Navigationskarte, Musiksteuerung und ein weiteres Widget gleichzeitig angezeigt. Vier Apps können am Bildschirmrand platziert werden – ähnlich wie bei Apple CarPlay. Besonders clever: Die „Quick Navigation“-Funktion. Sie erkennt automatisch Adressen in Nachrichten und ermöglicht die direkte Navigation zum Zielort. Zudem synchronisiert sich die Navigation nahtlos zwischen Smartphone und Fahrzeug (Quelle: 9to5Google).

Aktuell könnt ihr nur zwischen Android Auto auf Android-Smartphones und Apple CarPlay auf iPhones wählen. Mit „Samsung Auto“ könnte erstmals eine Alternative angeboten werden, die groß genug ist, um wirklich Beachtung zu erhalten. Es gibt aber einen dicken Haken.

Samsung Auto bisher nur in China

Technische Hürden machen eine weltweite Einführung von „Samsung Auto“ unwahrscheinlich. Die spezielle Verbindungstechnologie würde umfangreiche Updates der Fahrzeughersteller erfordern. Zudem ist die App-Unterstützung bisher auf chinesische Anwendungen beschränkt. Europäische Galaxy-Nutzer müssen also weiterhin auf Android Auto setzen. Falls sich daran etwas ändert, werden wir euch informieren.

Im Video könnt ihr euch Android Auto anschauen:

Android Auto von Google

