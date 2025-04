Samsung Galaxy S25 Ultra mit unerwartetem Problem konfrontiert

Samsung steht vor einem ernsten Problem beim Flaggschiff-Smartphone Galaxy S25 Ultra. Die Kamera des Premium-Modells zeigt bei einigen Nutzern massive Wackelprobleme. Die Videos zu dem Problem zeigen deutlich, dass es sich nicht um eine kleine Störung handelt, sondern um ein massives Problem, wenn das eigene Handy betroffen ist.

Samsung Galaxy S25 Ultra mit Wackel-Kamera

Die Berichte unzufriedener Galaxy-S25-Ultra-Besitzer mehren sich in den sozialen Medien und Samsung-Foren. Bei der Nutzung der 50-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera im 0,6x-Zoom-Modus zeigt sich ein extremes Wackeln des Bildes. Anders als bei normalen Verwacklungen lässt sich das Problem weder durch ruhiges Halten noch durch Software-Neustarts beheben. Auf Reddit könnt ihr euch das Problem anschauen:

Erste Diagnosen in Samsungs Service-Centern lassen eine schlimme Vermutung befürchten: Es könnte sich um einen Hardware-Defekt handeln. In einem dokumentierten Fall musste das komplette Kamera-Modul ausgetauscht werden. Besonders brisant: Das Problem tritt nicht vereinzelt auf, sondern wurde bereits in den USA, Europa und Indien gemeldet (Quelle: shiftdelete).

Wenn ihr ein Galaxy S25 Ultra (Test) besitzt und euch das Problem aufgefallen ist, dann solltet ihr euch schleunigst beim Samsung-Support melden und euer Smartphone reparieren lassen. Laut Reddit wird die ganze Kameraeinheit ausgetauscht. Die Garantie wurde daraufhin auf zwei Jahre verlängert. Ob das auch in Deutschland der Fall ist, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Galaxy S25 Ultra ist Samsungs Zugpferd

Für Samsung kommt das Problem zur Unzeit. Das Galaxy S25 Ultra ist das beliebteste Modell der Galaxy-S25-Serie. Jetzt sieht sich der Hersteller mit einem großen Problem konfrontiert. Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus. Unterdessen hat Apple Samsung erstmals überholt.

Im Video untersuchen wir die Kamera des Samsung Galaxy S25 Ultra:

