Apple-Dienst jetzt für alle – nicht mehr nur aufs iPhone beschränkt

Wer bisher mobil Apples Karten-App verwenden wollte, benötigte zwangsweise ein iPhone. Zwar gab es bereits eine Beta-Version von Apple Maps im Web, doch die funktionierte noch nicht auf mobilen Geräten. Mit dem Verlassen der Beta-Phase wird dieser Makel nun korrigiert – doch wunschlos glücklich sind Nutzerinnen und Nutzer damit noch nicht.

Apple Maps jetzt auch mobil im Web – Android-Nutzer dürfen ab sofort ran

Apple meint es ernst mit Apple Maps – und das nicht nur für die eigene Gefolgschaft. Still und heimlich hat der Konzern aus Cupertino die Beta-Plakette von seiner Webversion entfernt. Die Karten-App ist jetzt ganz offiziell unter maps.apple.com erreichbar – und das Beste: Ab sofort funktioniert das Ganze auch auf mobilen Geräten. Ja, auch auf Android (Quelle: 9to5Mac).

Bislang war die Webversion von Apple Maps nur als Beta im Desktop-Browser verfügbar – für Tablets ging’s zur Not auch noch. Aber auf dem Smartphone? Fehlanzeige. Doch das hat sich nun geändert: Wer mit dem Android-Phone oder auch dem iPhone im Browser surft, kann jetzt direkt loslegen und Apples Kartendienst ausprobieren. Die Web-App läuft stabil, sieht gut aus und bringt die bekannten Grundfunktionen mit: Karte erkunden, Orte suchen, Wegbeschreibungen abrufen. Sogar Wegweiser lassen sich anzeigen. Nur navigieren – beispielsweise im Auto – kann man damit noch immer nicht.

Nicht alle Features der iPhone-App verfügbar

Natürlich gibt’s auch ein paar Einschränkungen: Funktionen wie die Verkehrslage in Echtzeit, 3D-Ansichten oder der Login mit der Apple-ID fehlen (noch). Wer also seine gespeicherten Orte sucht oder zwischen Geräten synchronisieren will, muss weiter zur nativen App greifen – oder eben darauf verzichten. Immerhin: Apple erklärt, dass künftig weitere Funktionen und die Unterstützung für zusätzliche Plattformen zur Web-App hinzugefügt werden sollen.

Für iPhone-User mag all dies kaum der Rede wert sein, denn sie sind mit der nativen Karten-App noch immer besser bedient. Für Android-Nutzer aber entpuppt sich die Webversion von Apple Maps als Alternative zu Google Maps – wenn auch noch mit viel Luft nach oben.

