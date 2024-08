So kann man Apple Maps auf Android nutzen

Apple hat mit „Maps“ beziehungsweise „Karten“ seinen eigenen Kartendienst auf iPhones und iPads. Man kann die Apple-Karten auch auf einem Android-Smartphone nutzen.

Manch Nutzer kommt möglicherweise nicht mit Google Maps zurecht oder hat sich zu sehr an das Apple-Maps-Design gewöhnt, um auf einem Android-Gerät zu verzichten. Eine App gibt es zwar nicht, mit einem kleinen Umweg kann man aber trotzdem den iPhone-Kartendienst auch auf Android-Geräten nutzen. Am einfachsten geht das über DuckDuckGo (zum Anbieter).

Anzeige

Apple Maps: Karten auf Android öffnen

Apple Maps funktioniert nicht nur in der iOS- und Mac-App, sondern auch im Browser. Ihr könnt also die Browser-Ansicht nutzen, um die Karten auf eurem Android-Smartphone oder -Tablet anzusteuern. Im Browser DuckDuckGo sind die Karten von Apple bereits integriert. Geht also wie folgt vor:

Öffnet einen beliebigen Browser, zum Beispiel die auf vielen Android-Geräten vorinstallierten Google-Chrome-App. Steuert die Adresse www.duckduckgo.com an (direkt zum Ziel). Gebt in die Suchleiste einen Ort oder eine Adresse ein. Anschließend seht ihr die normalen Suchergebnisse. Oben findet ihr einige Zusatzdienste, darunter den Reiter „Karten“. Öffnet den Karten-Bereich. Danach wird Apple Maps im Browser geöffnet. Drückt links auf „Richtungen“, um die Routenplanung zu starten. Gebt den Start- und Zielpunkt eurer Reise ein.

Anzeige

12 Tipps für Google Maps – TECHtipp Abonniere uns

auf YouTube

Mit Apple Maps auf Android navigieren?

Auf diesem Weg kann man Apple Maps nicht nur auf Smartphones von Samsung, Xiaomi und Co. nutzen, sondern auch auf einem Windows-PC. So könnt ihr das Kartenwerk aus dem Hause Apple auch ohne iPhone oder Mac verwenden.

Anzeige

Beachtet, dass ihr zwar Routen planen und Orte auf der Karte besuchen könnt, eine Navigation ist damit auf dem Android-Gerät aber nicht möglich. Ihr könnt Apple Maps auf Android also nicht während einer Fahrt nutzen, wie zum Beispiel Google Maps oder andere Navigations-Apps.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.