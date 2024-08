Ein Hauch von Pixel 9: Brandneue Google-App jetzt schon nutzen

Google wird am 13. August 2024 seine neue Pixel-9-Smartphones vorstellen und damit auch mindestens eine komplett neue App einführen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die App jetzt schon ausprobieren, denn die APK wurde geleakt. Ich habe sie auf meinem Pixel 8 Pro ausprobiert und bin sehr angetan.

Brandneue Wetter-App vom Pixel 9 zum Download

Wenn ihr die Präsentation der neuen Pixel-9-Handys kaum erwarten könnt, dann gibt es aktuell einen kleinen Leckerbissen für euch. Die brandneue Wetter-App vom Pixel 9 wurde geleakt und kann von euch heruntergeladen werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr die neue Wetter-App also jetzt schon ausprobieren. Ich habe das auf dem Pixel 8 Pro getan und bin vom neuen Design sehr angetan. Bei mir sieht das Wetter jetzt so aus:

Die neue Wetter-App vom Pixel 9 auf meinem Pixel 8 Pro. (© GIGA)

Je nachdem, wie das Wetter ist, passt sich der Hintergrund automatisch an. Heute ist es recht bewölkt, deswegen ist auch die App sehr grau. Ihr bekommt stündlich die Regenwahrscheinlichkeit angezeigt, was ich sehr gut finde. Zudem gibt es einen Ausblick auf die nächsten 10 Tage.



Scrollt ihr weiter runter, dann werden euch in Widgets verschiedene Informationen wie der UV-Index, die Sichtweite, die Luftfeuchtigkeit und mehr angezeigt. Zumindest auf dem Pixel 8 Pro (Test) kann ich diese Informationen nicht als Widget auf dem Startbildschirm platzieren. Das fände ich ganz praktisch. Die reduzierte Art und die großen Zahlen gefallen mir sehr gut. Ob die Wetterdaten besser sind als bei der alten App, kann ich nicht sagen. Sie stammen laut der App von Wetter.com.

Neue Wetter-App herunterladen

Wichtig: Die Installation einer APK aus einer unbekannten Quelle geschieht auf eigene Gefahr. Ihr hebelt damit den Sicherheitsmechanismus eures Handys aus.



Wenn ihr euch die neue Wetter-App vom Pixel 9 jetzt schon installieren wollt, dann findet ihr diese auf APK-Mirror. Ich weiß nicht, ob sie auf jedem Handy funktioniert oder nur auf Pixel-Geräten. Auf dem Pixel 9 Pro wird die App vorinstalliert sein. Im Video-Teaser könnt ihr euch das neue Handy schon anschauen:

Google Pixel 9 Pro: Design im Teaser-Video veröffentlicht

