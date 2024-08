Xiaomi eskaliert: Neue Handys könnten echte Akku-Monster werden

Xiaomi bietet seine Smartphones mit verschieden großen Akkus an, die meistens auch sehr schnell aufgeladen werden können. Viel bewegt sich bei der verbauten Kapazität aber seit längerer Zeit nicht mehr. Das könnte sich bald ändern, denn das chinesische Unternehmen testet aktuell richtig dicke Akkus für Smartphones.

Xiaomi testet riesige Smartphone-Akkus

Smartphone-Akkus haben sich im Bereich von 4.000 bis 5.000 mAh eingependelt. Es gibt hier und da mal Ausreißer, doch bei den großen und bekannten Herstellern gibt es oft nicht mehr. Xiaomi reicht das wohl nicht. Laut neuesten Informationen aus China testet das Unternehmen aktuell gleich mehrere große Akkus mit unterschiedlichen Schnellladegeschwindigkeiten (Quelle: GizChina).



Folgende Ausführungen werden getestet:

5.000-mAh-Akku mit 120 Watt (18 Minuten)

5.500-mAh-Akku mit 100 Watt (34 Minuten)

6.000-mAh-Akku mit 120 Watt (30 Minuten)

6.500-mAh-Akku mit 100 Watt (49 Minuten)

7.000-mAh-Akku mit 120 Watt (40 Minuten)

7.500-mAh-Akku mit 100 Watt (63 Minuten)

Den normalen 5.000-mAh-Akku mit 120 Watt kennt ihr bestimmt schon aus einigen Modellen von Xiaomi. Wirklich interessant werden die richtig großen Akkus. Beispielsweise der mit 7.500 mAh. Diesen testet das Unternehmen mit einer 100-Watt-Schnellladefunktion, sodass er in gut einer Stunde von 0 auf 100 Prozent aufgeladen ist. Zum Vergleich: Ein Samsung Galaxy S24 mit 4.000 mAh lädt mit 25 Watt in 90 Minuten. Da würde Xiaomi Samsung komplett links liegen lassen.

Riesige Akkus bald in neuen Xiaomi-Handys?

Stellt sich am Ende nur die Frage, wie realistisch ein 7.500-mAh-Akku in einem Xiaomi-Handy ist. Dass das Unternehmen neue Möglichkeiten testet, dürfte niemanden überraschen. Was am Ende wirklich verbaut wird, ist nicht bekannt. Wenn es 6.000 mAh mit 120-Watt-Ladefunktion werden, wäre das in jedem Fall schon ein Schritt in die richtige Richtung. Wir behalten die Entwicklung im Blick.

Xiaomi lädt Smartphones mit 300 Watt in 5 Minuten auf

