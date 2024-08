Xiaomi-Handys erhalten eine neue Funktion, die jeder Hersteller kopieren sollte

Xiaomi soll mit einer neuen Funktion für Aufsehen sorgen. Mit dem nächsten großen Software-Update soll ein Feature in die Smartphones integriert werden, das ein allgegenwärtiges Problem behandelt. Es geht um das Aufspüren von versteckten Kameras.

Xiaomi-Handys sollen verstecke Kameras aufspüren

Versteckte Kameras in Hotelzimmern, Umkleiden und an vielen anderen Orten sind in einigen Ländern dieser Welt ein echtes Problem. Xiaomi möchte Handy-Besitzern bald eine Möglichkeit an die Hand geben, um sich sicherer zu fühlen. Mit HyperOS 2.0 soll nämlich eine Funktion eingeführt werden, mit der ihr versteckte Kameras mit eurem Smartphone aufspüren könnt (Quelle: XiaomiTime).

Um die versteckten Kameras mit dem Smartphone finden zu können, setzt Xiaomi auf verdächtige WLAN-Signale. Diese sollen aufgespürt und dann gemeldet werden, sodass ihr der Sache nachgehen könnt. Um die verdächtigen WLAN-Signale finden zu können, dürfte Xiaomi einfach die gängigen Modelle analysiert und in HyperOS 2.0 integriert haben, sodass diese einfach erkannt werden können. Am Ende dürfte es zwischen den Herstellern zu einem Katz-und-Maus-Spiel kommen, wenn solche Kameras bald so einfach erkannt werden können.

Praktische Funktion, die jeder bieten sollte

Wenn Xiaomi es mit HyperOS 2.0 schafft, dass jedes Handy einfach so verdächtige WLAN-Signale von versteckten Kameras aufspüren kann, dann sollte diese Funktion von jedem anderen Hersteller übernommen werden. Es ist eine einfache Möglichkeit, um sich ohne Mehrkosten sicherer zu fühlen. Sobald das Feature auf den Xiaomi-Handys ankommt, werden wir euch informieren.