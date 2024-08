Keine Pixel Watch 3 oder Buds Pro 2: Das erhalten Pixel-9-Vorbesteller als Geschenk

Wenn ihr euch in den letzten Jahren für ein Pixel-Handy entschieden habt, dann wurdet ihr von Google mit einem wertvollen Geschenk belohnt. Beim Kauf des Pixel 8 Pro gab es die Pixel Watch 2 kostenlos dazu, beim Pixel 8 die Pixel Buds Pro. Diese Zeiten sind jetzt vorbei. Google orientiert sich bei den Vorbestellungen laut eines neuen Leaks an Samsung. Die Pixel Watch 3 oder Pixel Buds Pro 2 bekommt ihr nicht.

Google Pixel 9 beim Kauf mit mehr Speicherplatz

Am 13. August 2024 wird Google die neuen Pixel-9-Smartphones vorstellen. Schon lange wird darüber spekuliert, welche Aktion für Vorbesteller in diesem Jahr durchgeführt wird. Erwartet wurde eigentlich wieder die kostenlose Beigabe der Pixel Buds Pro 2 beim Kauf des Pixel 9 und der Pixel Watch 3 beim Kauf des Pixel 9 Pro (XL). Daraus wird laut Dealabs jedoch nichts. Google hat sich bei den Pixel-9-Smartphones stattdessen an der Aktion für Vorbesteller von Samsung orientiert.

Anzeige

Wenn ihr eines der Pixel-9-Modelle vorbestellt, erhaltet ihr folgendes Geschenk:

256 GB internen Speicher statt 128 GB

Inzahlungnahmebonus von 150 Euro beim Pixel 9 und 200 Euro beim Pixel 9 Pro (XL)

YouTube Premium für 3 Monate kostenlos

Fitbit Premium für 6 Monate kostenlos

Google One mit 2 TB Speicherplatz für 6 Monate kostenlos (Pixel 9)

Google One AI Premium für 12 Monate kostenlos (Pixel 9 Pro (XL))

Anzeige

Wie viel Google für die jeweiligen Smartphones bei Inzahlungnahme bezahlt, soll laut der Quelle erst am 13. August 2024 veröffentlicht werden. Erst dann wird sich zeigen, ob sich der Deal für euch wirklich lohnt. Für viele dürfte die Aktion enttäuschend sein, denn die kostenlose Pixel Watch beim Kauf eines Pro-Handys war sehr verlockend. Ich und mein Kollege Robert haben selbst beim Pixel 8 Pro zugeschlagen und die Pixel Watch 2 kostenlos erhalten.

Was es beim Kauf des Google Pixel 9 Pro Fold kostenlos dazu gibt, ist bisher nicht bekannt:

Google Pixel 9 Pro Fold: Neues Design vorab enthüllt

Google macht Pixel-9-Handys teurer

Die Aktion ist noch etwas enttäuschender, weil Google gleichzeitig die Preise erhöht. Mit folgenden Preisen müsst ihr laut eines früheren Leaks rechnen:

Pixel 9: Ab 899 Euro

Pixel 9 Pro: Ab 1.099 Euro

Pixel 9 Pro XL: Ab 1.199 Euro

Pixel 9 Pro Fold: Ab 1.899 Euro

Anzeige

Durch den doppelten Speicher erhaltet ihr indirekt 100 Euro Rabatt, doch es fehlt dann einfach die kostenlose Zugabe einer Hardware. Spätestens am 13. August 2024 erfahrt ihr, ob sich dieses Leak wirklich so bestätigt.